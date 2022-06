¿Gerard Piqué engañó a Shakira? Revelan crisis sentimental de la pareja

MÉXICO.- Shakira, cantante colombiana y Gerard Piqué, futbolista español, están envueltos en un nuevo rumor, una crisis en su relación.

Algunos medios internacionales afirman que el futbolista reside en su casa de soltero, ubicada en Barcelona.

También aseguran que existe una crisis entre la pareja, y que se trataría de una infidelidad de Gerard; además lo han visto de fiesta.

Ninguno de los dos han hablado de su situación sentimental en redes sociales, tampoco comparten fotografías juntos.

A la canción “Te felicito”, de Shakira, se le atribuye dedicatoria a su pareja por la crisis sentimental.

Parte de la letra de la canción dice:

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien esе show

…

Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti