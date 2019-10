“Fue una mujer que amé locamente” Lupillo Rivera confiesa sobre relación con Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de las especulaciones en las últimas semanas acerca del tema Lupillo-Belinda, por fin confirmó el cantante de regional mexicano la relación que tuvo con la actriz y cantante.

En una entrevista exclusiva para el programa “Chisme No Like”, el cual es transmitido por redes sociales, el intérprete de “Cuando eras mía” confesó que Belinda era el gran amor de su vida.

Lupillo Rivera menciona en la plática, que conoció a Belinda en el programa de televisión “La Voz México” en el cual ambos era coaches. En la entrevista dirigida por Elisa Beristain y Javier Ceriani, menciona que fueron 5 meses en los cuales amó locamente a su excompañera.

“Yo conocí a Belinda en La Voz, en marzo, el 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial y el 27 de agosto fue el final, fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente”.

El Toro del corrido además asegura que si él hubiera podido seguir con la relación sería el hombre que le bajaría la luna y las estrellas a Belinda pues es lo que merece una mujer como ella.

“Fue una mujer que realmente quise y que honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas…(¿Te enamoraste?) Nunca había amado tanto a una mujer como a ella, así de fácil, no tengo por que rajarme”

Y algo que agradece Lupillo a Belinda es que la cantante luego de terminar con la supuesta relación sentimental de 5 meses, jamás se ha expresado mal de él.

En la misma charla Lupillo dijo que no sentía temor ante lo que estaba revelando. “Ya si ella me reclama por decir lo que estoy diciendo pues ya me arreglo yo con ella”. Además dejó en claro que él siempre trató de cuidarla y respetarla.

Belinda niega todo

Pese a que los rumores de una relación entre ambos cantantes han sido fuertes, Belinda nunca ha aceptado tener algo romántico con el intérprete.

En un episodio de “La Voz”, en el que cantaron juntos, para los televidentes fue evidente la química que existía entre ambos, además, semanas después fueron vistos juntos en el aeropuerto de la Ciudad de México, después de haber supuestamente haber asistido a una fiesta.

“Somos amigos y es de las personas más increíbles que he conocido, es un gran ser humano y espero que sea amigo para toda la vida. Lo quiero mucho, es un gran compañero, igual que los (otros) tres coaches. Dijeron (que tengo un romance) con Lupillo porque nos llevamos muy bien y estamos sentados juntos y a la gente le da mucha risa. Piensan que pueden hablar y decir de más. No es cierto”, aclaró Belinda en una entrevista.

