Filtran primeras imágenes de la boda de la ex RBD Dulce María y Paco Álvarez

Aunque se le pidió a los invitados que no compartieran fotos, eso no les importó.

Dulce María, ex integrante de RBD, y el director de cine Paco Álvarez se casaron este fin de semana luego de un noviazgo de casi tres años.

A través de diferentes cuentas de Instagram de fans y algunos programas de televisión se publicaron las primeras imágenes de la boda, así como videos donde se observa a los novios bailando el tradicional vals.

Hasta el momento no hay más detalles del enlace, pues los esposos no han compartido fotografías ni dado declaraciones al respecto.

Otra de las imágenes filtradas es una hoja donde se puede leer que se prohibía que se tomaran fotos en la boda de Dulce María y el cineasta Paco Álvarez.

Cabe destacar que hasta hace unos días lo único que se sabía de la boda, es que en agosto la cantante dio a conocer que había sido víctima de un fraude y en ese momento no tenía ni fecha ni lugar para la celebración.

“Teníamos un lugar, nos dijeron que teníamos que dar el cien por ciento del anticipo cuando no debe ser así, se da el 20, 30 o 50 por ciento a lo máximo. Se quedaron con nuestro dinero, resulta que se les pasó decirnos el pequeño detalle de que no tenían lugar consagrado para casarnos”, comentó en una entrevista para el programa La Saga.

Finalmente la hermosa pareja tuvo un final feliz con una boda de ensueño, la cual comenzó a salir a finales de 2016, pero fue hasta inicios de 2017 que ambos hicieron oficial su relación.

Ver esta publicación en Instagram Te amo ❤️✨🙌🏼me brillan los ojos 😍🤩 @pacoalvarezv Una publicación compartida de Dulce Maria (@dulcemaria) el 18 Ago, 2019 a las 3:23 PDT

Durante estos años no han faltado las expresiones de amor entre ambos a través de redes sociales.

“Un día como hoy nació el hombre que cambiaría mi vida, gracias por llenar mi vida de luz, alegría, amor, aprendizaje y experiencias inolvidables. Gracias por hacerme reír, por tu entrega, paciencia, por tu creatividad y tus ganas de vivir y por todo el esfuerzo quu haces todos los días por dar lo mejor de ti a los que amas, por tu capacidad de materializar tus ideas, por tu fortaleza y tu sensibilidad y por tantas risas. Celebro tu vida y agradezco a Dios que existas y que nos hayamos encontrado, recorrer el camino de tu mano hace que todo tenga sentido. En los tramos más luminosos y en los más oscuros nunca nos soltamos de la mano y yo soñaba con que existiera un amor así , que no renuncia. Te amo! Feliz cumpleaños amor de mi vida”.

El cineasta tampoco se queda atrás, pues en diversas ocasiones le ha dedicado palabras inigualables a Dulce María en su cuenta oficial de Instagram como el siguiente mensaje: “La forma en la que me miras, la manera en la que me hablas, el amor con el que caminas conmigo esta vida, la dedicación a nuestras cosas, pero sobre todo, tu manera de ser humano; tan extraordinaria, tan sensible, sin duda, eres de otro planeta y yo el hombre más afortunado que existe”.

