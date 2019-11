Explota Eiza por rumores de su vida personal

La actriz mexicana Eiza González explotó a causa de los rumores sobre su vida.

Recordemos que hace unos días la cantante fue ventaneada con una foto que rápidamente se viralizó en donde aparece besándose en la boca con otra mujer, un medio de comunicación fue el encargado de difundir la imagen y aseguraron también que se encontraba soltera y sin interés de alguna relación asimismo confirmaron que la otra chica de la foto era la modelo Nicola Peltz, conocida por su participación en la serie de Televisión Bates Motel y Transformers: la era de la extinción.

El apasionado incidente ocurrió en una fiesta de Halloween a la que acudió Eiza disfrazada de la villana Maléfica.

Y para terminar con los rumores Eiza emitió un mensaje en donde visiblemente está molesta tras la polémica que inició el medio de comunicación mexicano y esto fue lo que dijo: “Sus noticias de cuarta como siempre. No estoy soltera, no me estoy besando con ninguna mujer, es mi amiga y estamos jugando posando para una foto en una fiesta. Dejen de inventar cosas sobre mi”.

Fue así como la joven de 29 años se defendió de las especulaciones y rápidamente sus seguidores la apoyaron.

Su vida privada ha dado mucho de que hablar ya que es una de las latinas que se posiciona con éxito entre las actrices de Holliwood, lo que ha ocasionado estar en el lente de los paparazzi.

Aunque ya dio a conocer que existe un galán no ha dado más explicaciones al respecto ni a revelado su identidad.

NOTA RELACIONADA: