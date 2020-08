Drake Bell es acusado de agredir física y emocionalmente a su ex novia

ESTADOS UNIDOS.- A través de un video de TikTok, Melissa Lingafelt dijo que Drake Bell ejerció violencia contra ella cuando fueron pareja sentimental.

La ex novia del cantante muestra en el video fotografías de la pareja, pero, ella narra la violencia que vivió con él hace 10 años. Lo acusó de golpeador y abusador.

Bajo el nombre de JimiOno en TikTok, Melissa señala que no le importa si le creen o no, pues es la historia de su vida.

So Drake Bell is Officially Canceled now right? #DrakeBell pic.twitter.com/9lvlW1mQjL — Lora (@CoreysCrawf) August 13, 2020

Además contó que cuando inició su relación con Drake, ella tenía 16 años, por lo que era menor de edad. Afirmó que todo comenzó con agresiones verbales para después convertirse en violencia física, de las que asegura tener fotografías.

Melissa también recibió mensajes en sus redes sociales de varias chicas que dicen tuvieron una experiencia similar con el cantante. En estos mensajes se acusa a Drake no solo de violencia física y verbal, también de agresiones sexuales.

i believe he abuses (or abused) his significant others — matty big crits (@Wecknerd) August 13, 2020

Asimismo, algunos otros usuarios defienden al cantante de las acusaciones, señalando que no tienen fundamentos ni pruebas. Muchos incluso han mencionado el caso de Johnny Depp y Amber Heard como ejemplo.

Por su parte Drake negó las acusaciones a través de un comunicado en la revista Variety.

“Nunca abusé de mi exnovia ni hice tantas otras cosas que Melissa Afirmó falsamente en su video de TikTok. Cuando nuestra relación terminó, hace más de una década, desafortunadamente ambos nos pusimos nombres terribles, como sucede a menudo cuando las parejas rompen. Pero es todo. Claramente Melissa todavía se sentía lo suficientemente cerca de mí el año pasado que se sintió cómoda para pedirme que le brindara apoyo financiero durante un momento difícil (lo cual hice). No sé si el comportamiento de hoy es una especie de búsqueda equivocada de más dinero o atención. Pero no puedo permitir y no permitiré que estas acusaciones ofensivas y difamatorias no sean cuestionadas y estoy revisando mis opciones legales”.

Con información de SDPNoticias.