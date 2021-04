Desatan polémica fotografías de Lady Gaga vestida de novia

Se difundieron algunas fotografías de Lady Gaga este jueves, donde aparece vestida de novia y de inmediato paralizaron el Internet.

La estrella nacional lucía con el cabello recogido, un velo sujetado por otra persona y un impresionante vestido blanco.

El vestido blanco y ampón es de una silueta de línea A completa, tiene detalles florales y aplicaciones en las mangas y el cuello transparentes, el cuello y la falda también tienen sutiles detalles.

Sin embargo, no se trata de su boda, sino se encuentra en las grabaciones de la película ‘House of Gucci’, donde interpreta una escena clave junto a Adam Driver.

El thriller contará la historia del asesinato del famoso diseñador y estará basado en el libro ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed’.

Pero, no todos los fans lo sabían, razón por la que de inmediato comenzaron a surgir las sospechas y especulaciones de que la artista se estaba casando.