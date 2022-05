Denuncia Paulina Goto intento de secuestro por un Uber

CIUDAD DE MÉXICO.- Paulina Goto, denunció en su cuenta de Twitter un intento de secuestro a a bordo de un Uber en el que viajaba.

La actriz y cantante mexicana Paulina Goto, conocida por su participación en Miss XV’ o ‘Vencer el miedo’. Narró a través de su cuenta de Twitter el horrible momento que pasó dentro de un Uber mientras viajaba; platicó que comenzó a sentirse amenazada y en peligro por el comportamiento del conductor.

Narró que sintió tanto miedo que decidió bajarse del automóvil aún en movimiento, sin pensar en el riesgo que suponía a su vida un acto así.

Más tarde, pidió públicamente a la aplicación Uber, que se tomará cartas en el asunto, y que aseguró tener el modelo del vehículo, así como el número de sus placas.

La cantante y actriz cuenta que le pidió al conductor detenerse para bajar del auto, pero él se negó respondiendo que “no le iba a pasar nada”.

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”, fue su narración de los hechos.