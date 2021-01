Critican al programa “Hoy” por violentar a Nath Campos con sus opiniones

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales criticaron al programa “Hoy” luego de que los conductores opinaran sobre el caso de abuso de Rix hacia Nath Campos.

Hablaron sobre el alcohol y cuestionaron a la joven que siguió siendo amiga del victimario, luego de que la youtuber denunciara de manera formal al influencer Rix.

A través de su cuenta oficial de Youtube, Nath publicó un video donde comentó que el influencer Rix abusó de ella mientras se encontraba tomada.

Y es que, aunque la noticia ha dado la vuelta en diferentes medios, ninguno había sido criticado como el programa Hoy de Televisa.

Durante el en vivo, Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Martha Figueroa lanzaron opiniones desafortunadas sobre el caso de abuso que vivió la youtuber.

Martha Figueroa expresó que aunque no cree capaz a Nath Campos de inventar algo tan grave, pues según ella la conoce desde que era niña, lo cuestionable sería “por qué tomar hasta ahogarse”.

Mientras tanto, Andrea Legarreta aseguró que el caso es confuso, pues no entiende por qué Nath Campos siguió su relación de amistad con Rix pese a la violencia.

“Lo que luego saca un poquito más de onda es que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas. Con diferentes personas que denuncian, pero siguen teniendo una relación cercana, esto confunde un poco. Yo no digo que no puede ser. Eso confunde un poco”, dijo Legarreta.

Por último, Arath de la Torre deseó que el caso se aclare, pues sino “cualquier persona” te puede acusar por algo que pasó en una “borrachera”.

Ante estas polémicas declaraciones que revictimizan a Nath Campos –es decir la víctima vuelve a ser víctima al ser juzgada, culpada o minimizada– las redes sociales explotaron en contra de los conductores y de la emisión matutina.

“Hoy estaba viendo el programa hoy con mi mamá y pasaron la nota de Nath Campos y @AndreaLegarreta mencionó que como era posible y que no entendía porque seguían teniendo “una amistad” después de lo cometido. Es increíble como por ese simple comentario se puede poner en duda”. “Por favor @MarthaFigueroax no digan estupideces “Para qué toma hasta no saber lo qué pasó” refiriéndose a Nath Campos. NADA NADA JUSTIFICA el abuso sexual”. Me puse a ver el @programa_hoyy me dio vómito de oído cuando una de las conductoras se puso a cuestionar por qué @nathcampost andaba tan tomada”, se lee entre algunas reacciones.