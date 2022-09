Conjuro para protegerse de las personas negativas

Necesitarás: *Nueve velas blancas, una para cada noche.

Antes de irte a dormir, enciende una vela blanca y recita esta fórmula mágica pensando intensamente en las personas negativas de las que quieres protegerte y de las que quieras sacar definitivamente de tu vida:

“No me aflijo por los malvados

que traen envidia y

operan perversamente.

Porque se secarán como

el heno y la hierba verde.

Confío en la madre naturaleza

hago el bien,

vivo en la tierra

y cultivo la fidelidad.

Me deleito con

la madre naturaleza y

me concederá los deseos

de mi corazón.

Pongo mi mente en

la madre naturaleza,

confío en eso y funciona

Eso hace que mi justicia brille

como luz del mediodía.

Callo frente a la madre

naturaleza y la espero;

no me preocupo por el hombre

que prospera en sus imperios,

por el hombre que sigue

sus designios.

Así ya es. Hecho está”