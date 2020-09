Chris Evans reaparece en redes tras publicar su ‘pack’ por error

El actor Chris Evans se pronunció en las redes a unos días de haber publicado por error una foto íntima.

Evans reapareció en su cuenta de Twitter donde se tomó con humor lo sucedido y aprovechó la atención para invitar a las personas de Estados Unidos a votar.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️….

VOTE Nov 3rd!!!

— Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020