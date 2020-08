Carlos Villagrán habla de su romance con Florinda Meza

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor reveló durante una entrevista para el canal chileno Radio Mitre, los detalles respecto a su relación laboral y romántica que mantuvo con Florinda Meza.

De los personajes más emblemáticos del programa “El Chavo del 8” eran Doña Florinda y su hijo Quico, pues gracias a su personalidad se ganaron el corazón del público.

Los actores Florinda y Carlos que interpretaban estos personajes, llevaron su relación más allá, manteniendo un romance mientras participaban en el programa.

Cabe señalar que en la actualidad no tienen ninguna relación, pues, tras la salida de “Quico” del programa ellos se distanciaron por completo. Además, Carlos dijo que ya es un tema viejo, aunque sigue saliendo a la luz cada que lo entrevistan.

“Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Medio siglo. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir. A mí me dicen ‘Tú anduviste con Doña Florinda’ y yo dije ‘No, Florinda anduvo conmigo porque me buscó´. Es muy raro que te digan eso”, platicó el actor.