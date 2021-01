Belinda le dedica hermoso mensaje a su perrito para recordarlo

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de perder a su perrito Gizmo, Belinda le dedicó unas palabras para recordarlo con una serie de imágenes en su cuenta de Instagram.

Su pequeño perrito Chihuahua falleció, hecho que la dejó devastada, por lo que le dedicó un mensaje en su cuenta oficial.

El pequeño perrito la acompaño durante 13 años, tiempo suficiente para crear un vínculo afectivo muy fuerte.

En las foto se puede apreciar que Gizmo era su compañero hasta de viajes, por lo que es completamente normal la tristeza de la también actriz.

La intérprete de “Amor a primera vista” dijo que nunca pensó que llegaría el día en que se tendría que despedir de su compañero de vida.

“Nunca pensé que llegaría el día en qué me iba a tener que despedir de ti, me acuerdo la primera vez que te vi en mis manitas y eras la cosita más hermosa y vulnerable que había visto, me miraste con esos ojos grandes y ahí decidí cuidarte y darte lo mejor de mi…”

“Llegaste hace casi 13 años a mi vida y me llenaste de amor puro ,de risas, de felicidad absoluta, también me acompañaste en momentos muy difíciles, me quitaste tanta soledad, me enseñaste que entre tanta maldad en el mundo, también hay una pizca de bondad pero siempre a mi lado acostadito,en mi brazo con tu lengüita de fuera y tu olor a palomitas, gracias Gizmo por tanto, escribo y lloro y lloro y lloro porque como me puedes hacer tanta falta?”, escribió con evidente dolor la cantante.