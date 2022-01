Alfredo Adame asegura que él ganó la pelea callejera

MÉXICO.- Luego de la polémica pelea callejera que protagonizó Alfredo Adame, dio una entrevista donde asegura que durante la golpiza fue víctima de robo.

Además, se filtró un audio de WhatsApp donde se le escucha al conductor decir que en los videos no se ve “cómo le da en su madre” al otro sujeto.

Adame explicó que el altercado comenzó por un accidente de tránsito entre él y una familia.

Todo un caballero Alfredo Adame.🙄 pic.twitter.com/9Sovcq5RGf — El Ranchero Loco (@EIRancheroLoco) January 25, 2022

Los golpes entre Alfredo Adame y la familia comenzaron por él

Luego del choque entre ambos, Alfredo se bajó del vehículo y agredió a palabras al conductor del otro carro.

“Lo alcanzo y le digo ‘óyeme, estúpido ¿qué te pasa? ¿qué te pasa hijo de la tisnada?’ Y agarra y me vuelve a hacer señas obscenas y todo ese rollo. Se para el tráfico, llego, me bajo, rodeo su camioneta y me voy hacia el lado del volante”.

El hombre subió el vidrio del carro para evitar una riña, según cuenta el mismo Adame.

“Cierra el vidrio y entonces le digo ‘bájate cabezón’, y bájate y bla bla bla”.

JAJAJAJAJAJA es arte ese cabrón, lo amo. pic.twitter.com/vEOrwgSO8s — El Rey (@MrReyKing) January 26, 2022

Audio donde Alfredo Adame asegura que él también golpeó a su contrincante

Muy a su estilo, el exconductor de ‘Hoy’ envió un audio de WhatsApp en el que dice que antes de que comenzaran a grabar, él le había propinado una paliza a la otra persona.

“Saludos, amigos. Lo que ustedes no saben es que ya le había puesto en su madre dos veces anteriores a este pendejo, y luego aventó a la vieja por delante, y pues la vieja no me dejaba putearlo. Y tampoco le voy a pegar a una mujer. Y luego llegó y cuando le quise quitar el celular, me jaló la camisa el pendejo hacia atrás y me fui de nalgas”, dijo.

Además, afirmó que tampoco grabaron cuando él le metió varias patadas a su contrincante.

“Con todo y eso, a la vieja nada más le paraba los golpes y al wey le puse una pinche patada de ciclista, de bicicleta, en el mentón, luego en el estómago, luego en el abdomen, ahí se dobló y le metí un putazo con el puño en los huevos, y ahí ya me levanté. Así estuvo el asunto. Saludos”, finalizó.

Le roban su celular y una cadena a Alfredo Adame

El famoso asegura que un testigo de los hechos le alertó sobre el robo de su celular, el cual habrían sacado de su automóvil.

“Me gritan, Alfredo, te están robando tu celular, y entonces volteó a mi coche y el cuate, ya metido medio cuerpo adentro de mi coche. A la mujer, la hago a un lado y veo que sí trae el celular, entonces me le dejó ir”.

Además del celular, aseveró que le robaron una cadena de oro que llevaba puesta en el cuello.