Adal Ramones revela que su hija podría trabajar con Guillermo del Toro

CIUDAD DE MÉXICO.- Adal Ramones comentó que está orgulloso de ver cómo sus hijos van triunfando. Señaló que su hija mayor Paola, probablemente trabaje para Guillermo del Toro.

Contó en entrevista para Fórmula Espectacular que su hija podría trabajar en la próxima película del cineasta mexicano.

El presentador se encuentra feliz con que esta posibilidad se haga real. Por ello instó a su hija a dar lo mejor de ella para abrirse camino en la industria.

También señaló que Paola no ha iniciado la universidad de manera virtual. Han preferido esperar a ver si el semáforo de riesgo cambia de color.

Sin embargo asegura que ya hay escuelas que vieron su cortometraje por lo que le han ofrecido un porcentaje beca.

Por otra parte, comentó que le encanta compartir su tiempo libre con sus otros hijos Diego y Cristóbal.

“Lo veo como un reto porque Paola y Diego, que tienen 19 y 10 años respectivamente. Me podrán disfrutar un poco más de años de mi vida, lo que me toque vivir. Me pesa de repente decir, pues aunque dure 20 años más, pues Cristóbal me va a conocer hasta los 22 años de edad si yo viviera 20 años más. Entonces perder a un papá a esa edad, pues también es fuerte pero es lo que les tocó vivir, prefiero eso a que les haya tocado un papá alcohólico o golpeador. Prefiero un papá que diga mi papá nada más lo vi 20 años pero me dejó un legado”, finaliza el conductor.