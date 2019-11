Detectan a Will Smith un pólipo precanceroso

El actor de “Hombres de negro” fue revisado por una Doctora y a través de los estudios que se realizó le detectaron un pólipo precanceroso, cuando le dieron la noticia el actor de 50 años quedó anonadado y fue en sus redes sociales donde habló de su salud e hizo una reflexión sobre la importancia de realizarse estudios puesto que se sometió a una colonoscopía y fue advertido del hecho de no haberse revisado a tiempo el pólipo hubiera crecido cada vez más y más.

“En realidad encontramos un pólipo. Ahora mismo no ha dejado secuelas, no hay sangrado, perforación, agujeros y, por tanto, no hay problemas. Pero si no lo hubiéramos detectado, podría haber crecido y crecido”, fueron las palabras de la especialista.