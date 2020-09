Construye Alejandro Tello un mejor Zacatecas

ZACATECAS.- La administración estatal busca hacer más con menos y la prioridad es sanear las finanzas estatales, aseguró Alejandro Tello durante su Cuarto Informe de Gobierno.

Destacó que el 2020 ha sido un año de grandes retos y cambios para el mundo, pero aseguró que su gobierno los enfrenta con honradez, vocación de servicio y compromiso.

Manifestó que gobernar va más allá de la pavimentación de calles, instalación de drenajes en colonias o de domos en escuelas, pues el actuar de quienes gobiernan se concentra en salud, economía, empleo, seguridad y paz.

Por ello, en materia económica, enfatizó que su administración busca hacer más con menos y la prioridad es sanear las finanzas estatales.

Agregó que, en los últimos cuatro años se fortalecieron los ingresos propios para hacer frente a los compromisos ineludibles del estado.

Se ha honrado a cabalidad la deuda que nos imposibilita tener margen de maniobra y lo más importante no hemos contratado nuevos créditos y no lo haremos”, enfatizó.

Respecto al sistema de jubilaciones, comentó que, aunque este se mantiene a flote, requiere “urgentemente de una cirugía mayor”.

Dijo que, al inicio de su gestión recibió un instituto con 2 mil 786 jubilados y sin liquidez, pero actualmente suman 4 mil 446 jubilados y mil 800 trabajadores más, que ya están en condiciones de jubilarse.

La ecuación es sencilla: el Issstezac se transforma o colapsará en la insolvencia con lo que eso representaría y que no podemos permitir y mucho menos politizar”, sentenció.

Mencionó que a su llegada al recinto legislativo algunos trabajadores le hicieron saber su postura respecto a la situación que enfrenta el instituto, pero resaltó que “no es con gritos y plantones que va a sobrevivir miles y miles de pensionados y de jubilados”.

Agregó que los inconformes tienen una visión alejada de la realidad, por ello los invitó a informarse y dejar atrás lo que calificó como posturas vacías y sin sustento.

Aseguró que uno de los objetivos de su gobierno es que el sistema de jubilaciones del Issstezac garantice un retiro digno, por ello tomó la decisión de iniciar un proceso de reestructuración.

Lo anterior con acciones como una auditoría mandatada por la Legislatura local que abarcó un periodo de 10 años, además se efectuó un proceso de reingeniería administrativa al interior del instituto para revisar las áreas que lo integran y se implementó un ajuste salarial para directores y mandos medios.

Por otra parte, dio a conocer que para diciembre del 2019 se habían generado 21 mil 660 nuevos empleos, pero derivado de la crisis económica por la pandemia del coronavirus, se perdieron 6 mil 992 plazas laborales.

Sin embargo, al cierre de agosto del presente año se logró recuperar mil 400 empleos y se seguirá trabajando en el fortalecimiento del desarrollo económico del estado.

En materia de seguridad, manifestó que, si bien Zacatecas presenta una tendencia a la baja en la mayoría de los delitos, el homicidio doloso es la excepción, esto derivado del ajuste de cuentas entre miembros del crimen organizado.

Sin embargo, gracias al trabajo coordinado con municipios con fuertes problemáticas de seguridad como Fresnillo se logró la donación por parte del Ayuntamiento municipal de un terreno donde se instaló un centro de monitoreo e inteligencia similar al C5.

Para esto se invirtieron más de 5 millones de pesos, asimismo en este municipio se invirtieron 25 millones de pesos para la construcción de la primera etapa de la Unidad Regional de Seguridad (Unirse) que albergará elementos de las diferentes corporaciones de seguridad.

Además, la Policía Metropolitana amplió su ámbito de injerencia, así como su número de elementos, teniendo presencia en Trancoso, Morelos, Calera, General Enrique Estrada, Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe.

En cuanto al sistema penitenciario dijo que buscando su correcto funcionamiento y respeto a los derechos humanos clausuraron cuatro establecimientos carcelarios en Teúl de González Ortega, Juchipila, Villanueva y Nochistlán.

Mientras que, en el caso del Cereso de Cieneguillas, recordó que este centro penitenciario tiene una antigüedad de 30 años y su concepción fue muy distinta a la que tiene actualmente.

Debido a lo anterior está rebasado y es un foco rojo que se está atendiendo con más inversión para garantizar la seguridad y mejores condiciones para las personas privadas de su libertad.

También anunció que el estado de fuerza se fortaleció y de 971 elementos al inicio de su administración, se pasó a mil 138 efectivos de la policía estatal; 290 de la policía de Seguridad Vial y 475 custodios penitenciarios dando un total de mil 903 elementos debidamente capacitados.

En materia de políticas públicas de salud refirió que se invirtieron 14.8 millones de pesos para habilitar la Uneme de Guadalupe como una unidad especial para pacientes del Covid-19.

Aunado a esto se invirtieron 149 millones de pesos para concluir la construcción del Hospital de la Mujer en Fresnillo, el cual también se habilitó para la atención de pacientes con coronavirus.

También con 24 millones de pesos puso en operación cuatro centros de salud, entre estos el de la comunidad de San Tiburcio en Mazapil y el del Calabazal en Sombrerete.

Tello Cristerna reiteró que desde el inicio de la pandemia de coronavirus tomó la decisión de preservar la salud y la vida de los zacatecanos.

Por ello, enfocaron los esfuerzos para mitigar los efectos negativos en la economía y el empleo.

En este sentido, reconoció a los diputados locales, aprobar las reformas y adiciones al presupuesto de Egresos y reducir el gasto en actividades como no esenciales por más de 360 millones de pesos.

Añadió que en abril se puso en marcha un programa emergente con recursos por más de 378 millones de pesos a través de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Campo y el DIF Estatal.

Por lo anterior, Zacatecas se ubicó en el segundo nivel nacional en políticas de atención ante la pandemia de acuerdo con estudios del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas.

Tras resumir algunos de los logros de su gestión, el gobernador anunció que no dejará ninguna acción inconclusa, pues su meta es concluir su administración dando buenos resultados.

Aprovechó la ocasión para manifestar que para el proceso electoral 2020-2021, se requieren representantes que no se cieguen en ser solo oposición.

Las cosas no caminan bien y seguir buscando culpables en todos lados no es lo correcto se debe dar vuelta a la página señores y no seguir polarizando este país”, dijo.