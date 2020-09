Retoman trámites para la rifa de la camioneta blindada

El presidente municipal, Saúl Monreal Ávila afirmó que realizaron la solicitud de un permiso ante la Secretaría de Gobernación para realizar la rifa de la camioneta blindada.

Explicó que pese a que se pretendía realizar el sorteo de la unidad este 15 de septiembre, fue necesario comenzar el procedimiento ante la secretaría.

Refirió que de esta manera, el municipio evitó una sanción por la organización de esta rifa sin consentimiento de las autoridades federales.

Detalló que el proceso que estaba previsto para mayo, se pospuso ante el cierre de los trámites de la secretaría por la contingencia sanitaria por Covid-19.

Monreal Ávila expuso que la secretaría recién reanudó sus procedimientos y se notificó al gobierno local que debería retomar la solicitud para este sorteo.

Expresó que el gobierno local emitió 2 mil boletos de los cuáles, cada uno tiene cinco números para participar en la rifa de esta unidad.

El alcalde dijo que la totalidad de los boletos se ofreció y se acomodó entre los interesados; sin embargo, falta alrededor del 20% de cobrarlos.

Consideró que no se aplicó alguna medida para el cobro del valor de 500 pesos por boleto, en tanto que no se resuelve la fecha exacta en la que se llevará a cabo el sorteo de la unidad.

El vehículo blindado no se utilizó dentro de la administración municipal al considerarse que no es necesario y pese a que se ofreció a la venta, no se acordó un precio favorable para el gobierno local.

Por este motivo, se determinó promover el sorteo entre los interesados, pero se pospuso ante las condiciones por la pandemia.

Inician cambios

El presidente municipal realizó el relevo en el Departamento de Recursos Materiales que estaba a cargo de Javier Godoy y en su lugar, asignó a Patricia Ortiz Sánchez.

Mencionó que Godoy tendrá una tarea distinta dentro de la administración municipal.