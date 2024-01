Padres de familia de la comunidad de El Mezquite toman telesecundaria por falta de director

Foto: B15

FRESNILLO. – Padres de familia de la comunidad de El Mezquite tomaron el plantel desde hace unos días para exigir que se reponga la figura del director pues afirmaron que el docente que cumplía con esa función no regresó desde hace varios meses.

Los afectados explicaron que el director del que no precisaron nombre dejó de asistir durante semanas sin una causa aparente, situación que afirmaron no puede continuar, debido a que hay trámites a los que no le han dado seguimiento.

Director deja de asistir por la inseguridad

Informaron que se dieron cuenta de que el director acude al centro de maestros, ubicado en la cabecera municipal en Fresnillo, pero ya no acude a la comunidad, luego de algunos rumores de que dejaría de asistir por cuestiones de inseguridad.

Los entrevistados afirmaron que no liberarán el plantel hasta tener respuesta de las autoridades de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), acerca del cambio de otro director o que acuda ya a clases quién estaba al frente del plantel.

Calificaron de urgente contar con esta figura, ya que para realizar tramites, así como gestiones se debe contar con alguien responsable de la institución al frente de las distintas instituciones educativas.