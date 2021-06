Aclara el alcalde Martín Álvarez Casio las declaraciones del candidato por la coalición Va por Zacatecas

FRESNILLO.- El presidente municipal, Martín Álvarez Casio afirmó que el candidato a alcalde por la coalición Va por Zacatecas, Javier Torres Rodríguez, está equivocado en su mensaje con respecto a la agresión que presuntamente ocurrió el domingo por la noche en contra de una familia.

Mediante un video en sus redes sociales, el aspirante a la presidencia municipal pidió a Álvarez que ayude con excolaboradores del gobierno local para que cese la violencia porque hay familias que son objeto de presión y agresiones por parte de colaboradores de la campaña.

Durante este lunes, el exalcalde José Haro detalló que el exjefe de Alumbrado Público, José Manuel Félix Román Jaramillo agredió a una familia que colabora y simpatiza con el proyecto de Torres Rodríguez, por lo que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Al respecto, Álvarez Casio expresó que es respetuoso de la ley y la intención en este periodo al frente de la administración municipal es que funcione y se brinden los servicios públicos a la ciudadanía.

Aseguró que “yo no me he metido en el tema político electoral y además, es una cuestión que no me permite la ley y de manera personal no he querido hacerlo”.