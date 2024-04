Elecciones 2024: Pepe Saldívar se compromete con el crecimiento de Guadalupe

ZACATECAS.- Pepe Saldívar candidato a la presidencia municipal por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” aseguró que cada vez son más los ciudadanos que se unen al proyecto que encabeza.

Mencionó que el objetivo principal es que Guadalupe siga creciendo y lo haga bien ordenado.

Acciones

El agua potable es y será una prioridad para Pepe Saldívar quien mencionó que en el municipio se llevó a cabo la construcción de 10 pozos.

En su agenda se tiene temas como el medio ambiente, el crecimiento de Guadalupe de manera modernizada, servicios públicos entre otros.

Aseguró que ha dado resultado y los guadalupenses los conocen “ cuando secretario de gobierno todos nos decían que no íbamos a poder con el tema de recolección de basura y es el servicio mejor calificado que tenemos nos decían que no íbamos a poder con el tema de cambiar las luminarias por un sistema le modernos y amigable con el medio ambiente y además donde reduce con el medio ambiente el problema de la energía eléctrica y lo logramos nos decían que no íbamos a poder con la deuda de más de 800 millones de pesos que viene que el momento que nos vamos a poder hacer obra que no íbamos a poder pagar esto lo otro pues no nos pusimos a trabajar en base a análisis en proyección y no solamente pagamos las deudas que era una deuda muy grande que fue 14 años y además hicimos obra hicimos estos 10 pozos”.