Elecciones 2024: Miguel Varela va con la cara en alto en esta campaña

ZACATECAS.- Miguel Varela, candidato a la presidencia de la capital por la Coalición “Fuerza y Corazón por México” dijo no tiene nada de esconder por ello va con la cara en alto en esta campaña.

“Y contrario a la persona que le habremos de ganar, al hombre invisible, de este al actual alcalde de la capital no tiene cara de regresar en algunas colonias incluso ha tenido que cancelar eventos tiene que llevar a los trabajadores de la Presidencia tiene que llevar a gente para llenar los eventos para mí eso es obviamente nublarse”.

Solicitud de debates

La semana pasada Miguel Varela realizó la solicitud ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para que se lleven a cabo cinco debates.

El documento fue ya recibido por el IEEZ y solo se está en espera de ver cuántos son aprobados y las fechas de los mismos.

“porque precisamente de eso se trata de no ocultar nada ahí en los debates y nos digan que nos aclare yo aclaremos cualquier negativo que tengamos de nuestro historial político en el caso mío de los cinco años que fui presidente del Tlaltenango los tres de diputado federal”.

Mencionó que la capital actualmente vive una situación lamentable por la falta de apoyo y de recurso.

“No es un tema de estrategia nada más la gente está harta hay un hartazgo enorme en Zacatecas capital y en Zacatecas como estado del mal gobierno que estamos teniendo de morena en lo federal en lo estatal y el municipal no hay apoyos no hay recurso no se ha visto obra y evidentemente eso se va a reflejar en una victoria para esta coalición”.