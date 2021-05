Debaten candidatos; propuestas, ataques y frases incompletas

ZACATECAS.- El debate entre candidatos a gobernador transcurrió entre propuestas y ataques hacia el rival y gobiernos opositores y con un formato que frecuentemente interrumpió los discursos de los nueve participantes.

Poco antes de las 6 de la tarde, ya había simpatizantes de Morena, Va por Zacatecas y otros en las afueras del Palacio de Convenciones.

Hasta músicos había. Con trompetas, coreaban “¡David gobernador!” Pero al interior del recinto pocos podían estar.

Fue el fresnillense Monreal quien llegó primero. Claudia Anaya arribó después, saludando a los otros ocho candidatos y a los moderadores.

Llegaron con retraso Miriam García y Javier Valadez. Los organizadores del debate se pusieron nerviosos hasta que estos dos por fin llegaron.

Empezaba el debate con formatos que daban solo un minuto frente al micrófono. “Gracias candidata.” “Gracias candidato”, interrumpían con frecuencia los moderadores a los participantes.

A los pocos minutos de iniciar el debate Claudia Anaya, de la coalición PRI-PAN-PRD, lanzó el primer ataque: dijo que David Monreal, su rival de Morena-PVEM-PT-Panal, había quebrado la compañía de leche Real; advirtíó que Morena representa incertidumbre para la economía y reprochó la desaparición del Fondo Minero para la entidad; las instancias infantiles y responsabilizó a la Federación de la escasez de medicamentos.

David Monreal también tenía su estrategia de ataques. “Es el PRIAN, el PRIAN, el PRIAN, el PRIAN, no me voy a cansar de decirlo”; alegaba al referirse a los temas de corrupción, inseguridad, abandono en el campo, pobreza y otros problemas que insistió, han estancado el desarrollo del estado. Pero aseguró que las cosas ya están cambiando a nivel federal y él continuará el trabajo de la transformación.

Luego, Miriam García Zamora, candidata de Fuerza por México, se sumó a los ataques. Reprochó falta de apoyo de Claudia Anaya cuando ésta fue funcionaria estatal. García Zamora, que se dijo en condiciones de capacidades diferentes, recriminó que su rival priísta solo le dio 10 mil de 300 mil pesos que necesitaba para una operación. Y a lo largo del debate recriminó la asignación de recursos que se dieron a una fundación de la familia de Anaya.

Al cerrar su participación, Anaya Mota le respondería:

Los moderadores abordaban temas y de un recipiente de cristal sacaban preguntas al azar.

A Flavio Campos Miramontes, del Partido para Desarrollar Zacatecas (PAZ), le preguntaron que acciones tomaría para fortalecer a la Fiscalía estatal y recordó que éste ya es un organismo autónomo. Consideró que el estado puede actuar en combate a la inseguridad atendiendo el tejido social.

Campos también mencionó que en el tema de la pobreza se debe evitar la manipulación con intereses electorales y criticó la supuesta intervención de servidores de la nación como promotores proselitistas.

En este tema de combate a la inseguridad, Javier Valadez Becerra, del Partido del Pueblo, dijo que este asunto debe ser responsabilidad de cualquier gobernador y en su caso aseguró que daría resultados inmediatos.

Guadalupe Medina, abanderada del PES, manejó un discurso contra el “PRIMOR”, en el que insistió en que los tricolores y los guindas son lo mismo y desestimó el valor de las coaliciones entre los partidos.

El discurso de Ana María Romo Fonseca, de Movimiento Ciudadano, se enfocó en críticas al Gobierno Federal por eliminar becas a estudiantes y en cambio dárselas a los ninis. También se dijo un perfil preparado en temas de educación y de números. Por eso, lamentó que Zacatecas representa muy poco en términos económicos para la Federación y aun sí se le retribuye muy poco a la entidad.

Con hojas en mano, pero con una lectura más fluida que otras de sus rivales, Fernanda Salomé Pera, de Redes Progresistas, citaba sus propuestas, como la de duplicar el presupuesto para salud al final de su sexenio, y sonreía tras cada una de sus intervenciones.

Bibiana Lizardo, de Movimiento Dignidad, y Miriam García parecían las participantes más nerviosas. La primera de éstas aclaraba en su primera participación:

“Estoy aquí por una injusticia, como resultado de la violación a los derechos político-electorales de mi compañero de partido, Édgar Rivera. No viene a la contienda a suplir a nadie, sino para representar con dignidad a un movimiento. (…) Me dirijo al pueblo de Zacatecas pidéndole me disculpe por no ser una política experimentada.