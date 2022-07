TORMENTOSO CICLO ESCOLAR

Escándalos de Alito; diputadas federales denuncian a gobernadora “Amor con amor se paga”; Xerardo contrata a pareja de Geovanna Por causas internas y externas a la Secretaría de Educación, el ciclo escolar (que todavía no termina) resultó muy tormentoso. Hubo casi de todo: marchas, protestas, quejas del magisterio, contagios, grillas, pleitos, pero las condiciones para … Leer más

Xerardo Ramírez, Maribel Villalpando y Fuensanta Guerrero. Foto: Cortesía.

Escándalos de Alito; diputadas federales denuncian a gobernadora

“Amor con amor se paga”; Xerardo contrata a pareja de Geovanna

Por causas internas y externas a la Secretaría de Educación, el ciclo escolar (que todavía no termina) resultó muy tormentoso. Hubo casi de todo: marchas, protestas, quejas del magisterio, contagios, grillas, pleitos, pero las condiciones para los estudiantes no fueron las mejores.

El regreso a las aulas y la todavía amenazante situación por la pandemia del Coronavirus generaron crisis en la dependencia que dirige Maribel Villalpando.

Un sector del magisterio se dice muy mortificado por todo lo que ha sucedido el ciclo escolar y por ello es parte de la petición que hizo la diputada local Cuquita Ávalos para recortar el ciclo escolar y que hubiera terminado el pasado viernes. Pero esa propuesta no pasará y el calendario termina hasta este 28 de julio, como estaba establecido en un principio.

Hay profes que se quejan de que, al menos en Educación Básica, hay indicaciones de la Secretaría de Educación de “no reprobar a nadie” y en el peor de los casos pasarlos con un 6. Hubo deficiencias por deserción escolar, dificultades para llevar clases en línea, maestros que se dijeron acosados por la inseguridad, inconformidad en la asignación y reparto de claves y plazas.

Además, todavía hay casos, como un par de planteles en Ojocaliente, que cerraron para evitar contagios por Coronavirus.

No se dio cuenta

Dicen en la Secretaría de Educación que Clara Verónica Delgado, coordinadora del despacho, no se dio cuenta de que una operadora de la dependencia anduvo haciendo campaña a favor de Morena en Oaxaca.

Alegan que lo que hagan los trabajadores fuera del horario laboral no es asunto de la secretaría, pero en su caso obviamente implicó que se ausentara en sus labores. La Secretaría de Educación es un hervidero de grillas y solo las vacaciones pueden hacer que las cosas se enfríen un poco.

Se indigan priístas

Escándalos de enriquecimiento ilícito, declaraciones polémicas y demás han ido manchando la imagen del dirigente nacional del PRI, Alito Moreno.

Pero las diputadas federales de este partido, consideraron que Morena ya fue demasiado lejos cuando la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, declaró que tenía fotografías íntimas de legisladoras priístas que le habrían enviado al presidente nacional del PRI.

La morenista nunca mencionó nombres, pero esos comentarios ya le costaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por amenazas, discriminación y violencia política y de género. A la gobernadora no la bajaron de machista y de lo peor. Esa denuncia la respaldaron 34 legisladoras de oposición, en las que se incluyen por supuesto las zacatecanas Fuensanta Guerrero y Carolina Dávila. Esto quiere decir que Guerrero y Dávila pertenecen a la legión de defensores de Alito, cuando ya el exgobernador Alejandro Tello, la diputada Cuquita Ávalos y gente de Roberto Luévano se han pronunciado por deshacerse del dirigente. Así pues, a pesar de los escándalos y desgaste que tiene el líder nacional, todavía hay quien lo defiende, como los del comité estatal del PRI.

Tregua con el Issstezac

Sí acertó Francisco González Ávila cuando anticipaba su llegada al Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. El profe tuvo suerte de los problemas en que se metió Tania Carranza para decidieran destituirla.

Ahora que González Ávila se acomodó tendría como condición asumir dócilmente las políticas del Issstezac en el tema de pensiones. González Ávila es pensionado del instituto, pero ya como interés de la parte patronal estaría renunciando, al menos en su caso, a la exigencia de recibir un aguinaldo. Total, el aguinaldo se lo pagarían en el instituto.

Comisiones obligadas

Cuenta la leyenda que entre los escándalos de la Seduvot, hay quejas de trabajadoras por comisiones de trabajo casi obligadas por parte de un funcionario.

— Voy a Villanueva a una comisión. Véngase conmigo.

— Necesito avisarle a mi jefe.

— No, no, no. Así ya véngase. Vámonos.

Y el funcionario se les llevaba, sin importar lo que estuvieran haciendo. ¿Estaría enterada de esa situación la diputada Zulema Santacruz?, preguntan algunos colaboradores de la Nueva Gobernanza.

Xerardo agradecido

Todo el PT sabe que si no es por la senadora Geovanna Bañuelos, Xerardo Ramírez nunca hubiera sido candidato por el partido ni hubiera conseguido otra vez una diputación. Amor con amor se paga, dicen, y por eso ahora el exmilitante del PVEM contrató como asesor a Juan Carlos Corona Campos, pareja de la senadora Geovanna. Xerardo está muy agradecido y presto para seguir atendiendo instrucciones de la senadora.

Sospechan los diputados oficialistas-morenistas que alguna que otra confrontación que han tenido con Ramírez, tendría como origen los intereses de la senadora petista.

Si bien es cierto que Juan Carlos ya tiene una trayectoria hecha y derecha dentro del PT, también es verdad que a Xerardo no le hubieran faltado recomendaciones de Alfredo Femat, Samuel Reveles y otros petistas para conseguirle otro asesor. No fue casualidad.

El sobreviviente de la SAMA

Entre los morenistas que siguen en la banca se encontraron a un nuevo enemigo: Ivanhoe Escobar Vázquez, de quien dicen “inexplicablemente” se mantiene en una dirección dentro de la SAMA. Este señor, dicen, que se desempeñó como alcalde de Calera no aportó gran cosa ni al municipio ni a los temas de medio ambiente en la secretaría, pero se aferró y la secretaria Susana Rodríguez le permitió permanecer en la nómina. Y ahora se especula que se andará promoviendo como candidato del PVEM para la presidencia de Calera, enterrando todo su pasado que tuvo como priísta.

No es prioridad

Cuando se le ha considerado prioritarios a los temas de seguridad y justicia, el presidente del IEEZ, Juan Manuel Frausto, estaría entre los que van al final de la cola para pedir ampliaciones presupuestales. Al instituto electoral le faltan 15 millones de pesos para cerrar el año, pero a estas alturas en las que ya terminó la jornada electoral no parece haber muchos elementos para que los tomen en serio. Y menos cuando uno de los puntos es tratar presupuestos para nuevos partidos políticos, o franquicias de políticas. El sueldo de Frausto es generoso y al igual que su antecesor Virgilio Rivera se bajo unos cuantos miles de pesos a la quincena que por ley le correspondían. Quizá la situación le obligue a hacer otro sacrificio.

Runrunazos

La burocracia de la Nueva Gobernanza ya está de vacaciones. De la Secretaría de Administración y otras dependencias se dispuso que habrá guardias, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aunque podrán variar según se determine en cada área. * Al alcalde de Calera, Ángel Hernández, le dieron la queja de que la gente del sistema de agua potable se niega a instalarles medidores a la gente y en su lugar les dicen: “mejor robénse el agua”. En la JIAPAZ, a cargo de David Octavio García, tienen el registro de más de 100 tomas clandestinas durante el año pasado, algunas en colonias como La Hidráulica, Privada Cumbres y Tahona.