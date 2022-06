Tampoco tiene el Issstezac para pensiones por orfandad

Rocío Moreno, alcaldesa de Juchipila. Foto: Cortesía

Ya no solo son los “pensionados dorados” ni los que exigen aguinaldo, quienes tienen broncas para que les pague el Issstezac. Hasta para las pensiones por orfandad le falta solvencia al instituto. El profesor Cuauhtémoc Quintero Velázquez falleció en diciembre del 2020 por problemas de salud. Semanas antes todavía se mantenía activo y al fallecer Óscar Castruita y sus compañeros de la Sección 58 del SNTE le organizaron un merecido homenaje. Pues resulta que el hijo del profesor fallecido, hasta el momento, solo habría podido cobrar un par de meses de pensión. Nacho Sánchez, director del Issstezac, no niega los adeudos en estos casos, pero tampoco dice cuándo los va a pagar. Ante las exigencias para que deposite el dinero, el instituto responde: “el otorgamiento de las prestaciones estará sujeto a la disponibilidad financiera del Issstezac”. Y como según Sánchez no la hay, pues se van acumulando las deudas, como bola de nieve. Marcelino Rodarte, quien ayer se manifestó en el instituto, considera un agravio al SNTE la situación y hay más casos de deudos que no pueden cobrar. Pero en el instituto alegan que el agravio es no echar a andar una reforma para que el sistema de pensiones sea viable.

Perdonan nepotismo

Aunque el auditor Raúl Brito lo señale, no hay un precedente en el que efectivamente se haya sancionado algún caso del nepotismo en el servicio público. Y menos con las resoluciones que dicta el Tribunal de Justicia Administrativa. Este año, los magistrados Aida Alicia Lugo, Gabriel Sandoval y Uriel Márquez desecharon un procedimiento por contrataciones de parentela y allegados que en su momento hizo el exalcalde de Morelos, Eduardo Duque, y en el que se incluía a su yerno Rubén Ceniceros. La ASE hizo el respectivo señalamiento, pero en el tribunal declararon la inexistencia de falta administrativa grave. Es como si los magistrados hubieran dicho: “aquí no pasa nada”.

¿Tránsitos en apoyo?

Que dice Adolfo Marín que no se va de la Secretaría de Seguridad Pública, pese a los acontecimientos de violencia ocurridos en los últimos días. Presumió incluso que hay dos detenidos por estos acontecimientos. En medio de la crisis de inseguridad hay quienes se preguntan si Oswaldo Caldera, jefe de la Policía Vial, y sus elementos pudieran hacer algo más que solo poner infracciones y el alcoholímetro de vez en cuando. ¿Qué pasará en los casos cuándo sean ellos la primera autoridad que llegue cuando sucedan episodios de violencia? Recientemente, Seguridad Vial afirmó que nunca recibieron amenazas en los operativos del alcoholímetro.

Los permisos en educación

Cumplido y puntual, el alcalde de Luis Moya, Guadalupe Silva, tiene en orden sus solicitudes de licencia sin goce de sueldo de su plaza de maestro en una escuela primaria de Ojocaliente. La presidenta de Juchipila, Rocío Moreno, también ya tiene sus permisos en orden por su chamba como docente. Por eso dicen en la Secretaría de Educación que a quien le debieron pedir esa licencia es a una operadora de la dependencia que anduvo apoyando la campaña de Salomón Jara, ahora gobernador electo de Oaxaca. ¿Habría algún acuerdo partidista?

Runrunazos

Cuenta la leyenda que la persecución de la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción no es lo único que debe preocupar a Benjamín “N” por los manejos que hizo de la feria 2019. Habría planes dentro de la Nueva Gobernanza que, aunque no sea la intención, le pegarían en sus intereses al cantante de Nochistlán. * El mismo diputado Ernesto González reconoce que es posible que la designación del titular del Órgano Interno de Control en el Congreso local puede ser un fracaso, si los diputados no se ponen de acuerdo en elegir a alguien, o se ponen de acuerdo para no elegir a nadie. * A pesar de los problemas en el estado, continúan haciéndose inversiones. Uno de los que le apuesta al desarrollo es el exdiputado local Felipe Ramírez Chávez, con un proyecto hotelero en su lugar de origen y Pueblo Mágico: el Teúl de González Ortega. ***Se dice entre los pasillos de la Secretaría de Educación que una escuela en la zona urbana de la capital estará cerrada esta semana porque el director habría recibido amenazas. *** En la junta de coordinación política el senador Ricardo Monreal le dio la bienvenida a José Manuel del Río, quien se reintegro a sus funciones luego de un problema judicial, catalogado como venganza politica. Del Río Virgen fue declarado inocente y ayer sus compañeros en el Senado lo recibieron con aplausos.