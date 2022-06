PIDEN A FINANZAS RECUPERAR DESFALCOS DE EXFUNCIONARIOS

Martín El Boa Barraza.

De los periódicos reportes que hace el auditor e inversionista inmobiliario Raúl Brito, salen oportunidades para el estado de recuperar un poco de lo que han desfalcado servidores y exservidores públicos. Esos reportes son los llamados créditos fiscales, que casi siempre son impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Al final, son pocas las sentencias firmes y poco lo que se acaba reintegrando a las arcas del estado. La Nueva Gobernanza ya conoció de una pequeña lista de deudores, en bandeja de plata para que el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, les vaya a cobrar el dinero. En ese grupo aparece el exdirector del Incufidez, Martín Barraza, alias El Boa, con observaciones no solventadas y exigibles por 4.1 millones de pesos aproximadamente; luego está Pedro García Saucedo, un conocido exlíder gandalla del SUTSEMOP a quien se le busca por una deuda de alrededor de 800 mil pesos y el exdiputado Ramiro Rosales, con un crédito fiscal de 342 mil pesos.

No son los únicos a los que les han pedido reintegrar dinero al erario. Recientemente, la ASE pidió al gobierno de Trancoso requerir créditos fiscales del exalcalde Ricardo de la Rosa y otros de sus exfuncionarios. En Pinos, a pesar de algunos excesos que cometió Herminio Briones, exalcalde y actual diputado, no hay ningún requerimiento para que devuelvan dinero al municipio

Se rompió la cadena

Cuenta la leyenda que algunos davidistas todavía no le perdonan al rector de la UAZ, Rubén Ibarra, que no les hubiera cumplido la integración de algunos de sus cuadros a la administración central. Y es que el plan era, según dicen, formar una gran estructura entre la Secretaría del Bienestar, Gobierno del Estado y la universidad, para trabajar en temas de apoyo para becas y otras gestiones. Pero el plan se rompió porque además de excluir a los davidistas, integraron gente vinculada al PRI como Encarnación Rivera.

Mueven la economía

Raúl Di Blasio, Moenia, Enjambre, Cañaveral y otros estarán en el festival Julio Guadalupe 2022. Estos eventos, que son a partir del 23 de julio serán gratuitos, dice el alcalde Julio César Chávez Padilla, pero el mejor pago que se puede hacer es la promoción del municipio y del estado. Hablar bien del Pueblo Mágico de Guadalupe. Esas estrategia es la que sigue secretario de Turismo, Roy Barragán. Mientras tanto, en la feria de Cuauhtémoc el edil Francisco Ruiz Arcos Pancho Donas presume que los negocios andan bien y son eventos que, efectivamente, mueven la economía local.

Esquivando balas

En las visitas que llegó a hacer a las comunidades a Jerez, para tratar el asunto de los desplazados, a la secretaria General de Gobierno, Gaby Pinedo, llegó a ser testigo de algunos tiroteos. La funcionaria se agachó para protegerse, o al menos es lo que cuentan entre la burocracia de Gobierno del Estado. Los morenistas quieren invitar ahora al diputado local David González, a que vaya a estas comunidades, donde en algunas ya comienzan a regresar. González adecuó una iniciativa de otros estados para apoyar a los desplazados, y es lo más que ha hecho en la actual Legislatura.

Runrunazos

Para ganarse simpatías del feminismo, el senador José Narro se sumó a colectivos de mujeres que están en contra de la gestación subrogada, es decir, los vientres de alquiler. El tema es complejo, al grado que el morenista Armando Delgadillo y otros diputados locales se han propuesto discutirlo y analizarlo. También estará en discusión a nivel local el tema de la Ley de Voluntad Anticipada, con la que se pretende “hacer respetar el derecho de las personas para morir con dignidad y calidad”. Esas debieran ser las discusiones en el Legislativo y no la firma de cheques ni los excesos en viáticos. * Entre colaboradores del gabinete ya comienzan a calificar a Chuy Padilla, secretario del Campo, como el rey del pin-pon. El de Miguel Auza es muy bueno para delegar funciones, apenas y le llegan las encomiendas. Para eso tiene a sus subsecretarios. **Surge otra llamada de atención contra el delegado de Relaciones Exteriores, Antonio Viesca, por malos tratos a los usuarios y presuntos enjuagues. Los diputados Susana Barragán y José Juan Estrada ya lo traen en la mira.