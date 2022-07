Lanzan priístas rebeldes la operación Roberto

Gustavo Uribe y Roberto Luévano. Foto: Cortesía.

De algún modo, los grupos priístas rebeldes aprovecharon el descontento que hay contra el líder nacional Alito Moreno y preparar un proyecto contrario a la dirigencia estatal. Lanzaron una operación para impulsar a Roberto Luévano como el próximo presidente estatal. En esta misión están convocando a exalcaldes como Gustavo Uribe de Pinos y Valente Cabrera de Vetagrande, y presidentes actuales como Mario Córdova de Río Grande, Omar Téllez de Pinos y Cuauhtémoc de la Torre de Tepetongo. Según los luevanistas, su gallo es el indicado por los resultados que hace años dio en el partido y que mucha falta hacen para resucitar el partido. Veteranos del tricolor como Memo Ulloa y Óscar del Real confían en que su partido habrá de resucitar, pese a la dominante popularidad actual de Morena y el Presidente de la República.

La lista de compras

Cuando un funcionario necesita (o se le antoja) algo, su petición va a un comité intersecretarial en el que está la titular de Administración, Yvette Hernández López de Lara. Muchos requerimientos son necesarios, especialmente para temas de seguridad, pero otros no tantos. Y ya hay quienes empiezan a cuestionar algunas compras no tan apegadas a las políticas de austeridad, como el de una pantalla Smart de 65 pulgadas y una parrilla de seis quemadores por 88 mil 500 pesos, o como un equipo para sala de juntas para el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que pidió Manuel Flores Sonduk, por casi 300 mil pesos. Y es en el área de seguridad donde hay muchos gastos costosos, pero insisten que necesarios, entre programas de software, equipo de videovigilancia y computadoras de más de 50 mil pesos.

Sin escatimar

Ni en el gobierno de Tello ni en el de David Monreal se ha escatimado en la lista de compras que piden en el área de seguridad. El gobierno ha invertido en vehículos de 1 millón de pesos, un paquete de programas de computadora con reconocimiento de tatuajes que costó más de 2 millones de pesos, computadoras, dispositivos y otros equipos tecnológicos para combatir el crimen. Y ni así se consiguen los resultados que se quisieran. Habrá que seguirle invirtiendo más y con inteligencia. Antes de irse de la Secretaría General de Gobierno, Erick Muñoz, soltó 2.3 millones de pesos para una cámara de congelación de cuerpos, que requería la Comisión Local de Búsqueda de Personas. Tristemente la inversión se justifica.

¿Guinda, rosa o naranja?

A partir de hoy y a lo largo de la semana, Caty Monreal, la primogénita del senador Ricardo, tendrá una intensa gira de trabajo y oficio en Zacatecas, el primer punto a trabajar será Jerez, posteriormente tendrá agenda en otros municipios, las reuniones serán a puerta cerrada y sólo con gente probada. La agenda no es respaldada por el partido oficial ni tampoco por la oposición. Algún mensaje duro y directo habrá de dejar.

No quiere que sea profeta en su tierra

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, exigió que antes de que concluya el mes, se deberá tener un grupo de apoyo, operación, promoción y logística en Zacatecas. Aunque la entidad no es muy grande, si tiene mucho peso en cuanto al simbolismo político que ya conocemos.

Runrunazos

La bancada de Morena, coordinada por Maribel Galván, no sufrió ni se acongojó mucho por la resolución que les deshizo el acomodo en las comisiones. La noticia agarró a varios legisladores fuera del estado y si estando en tiempo de sesiones a veces están desconectados, quizá ahora algunos ni cuenta se dieron. * Cuenta la leyenda que el trabajo de Simitrio Quezada en las bibliotecas de Fresnillo empieza a incomodar a Navidad Rayas, actual responsable estatal de Bibliotecas. No han tardado en hacerse las comparaciones entre ambos funcionarios y la exdiputada no queda muy bien parada. Muchos se preguntan ¿cuántos libros habrá leído Simitrio y cuántos libros Navidad Rayas? No ha estado mal el Festival de Julio en Guadalupe. Hasta el secretario de Turismo Roy Barragán hizo la ola en el concierto de Raúl Di Blasio. La Nueva Gobernanza espera que la organización de la feria despierte los ánimos como este festival. ***Dicen los intrigosos en la capital que comenzaría a calentarse la rivalidad entre los clanes de Cuauhtémoc Calderón y Miranda.