El Runrún: Zacatecas permanece entre los estados con mayor pérdida de empleos

Arturo Nahle, magistrado. | Foto: Cortesía.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que al 31 de enero de 2025 se tienen registrados 22 millones 311 mil 546 puestos de trabajo en el país, de los cuales 86.8% son permanentes y 13.2% eventuales. Sin embargo, en Zacatecas, la situación laboral mostró un retroceso significativo, posicionando al estado como la tercera entidad con mayor pérdida de empleos formales en el mes, con una disminución de 2.8%, lo que equivale a 5 mil 451 empleos formales menos en comparación anual.

En enero, Zacatecas registró una caída de 1 mil 646 empleos formales, manteniendo una tendencia preocupante que ya se había reflejado en diciembre de 2024 (-1 mil 468 empleos), octubre (-2 mil 838 empleos), julio (-1 mil 450 empleos) y mayo (-1 mil 128 empleos).

La fallida política económica del Estado se refleja, porque si se acumula la pérdida al mes de diciembre y lo de enero, estamos de poco más de siete mil empleos perdidos, en lo que puede ser un sexenio trágico, justo en el año del bienestar.

Panorama laboral nacional

A nivel nacional, enero de 2025 mostró un crecimiento mensual de 73 mil 167 empleos, equivalente a una tasa de aumento de 0.3%. Durante los últimos 12 meses, el país reportó un crecimiento anual de 178 mil 139 empleos, con una variación positiva de 0.8%. Los sectores económicos con mayor incremento porcentual anual en puestos de trabajo son el Comercio, con un aumento de 2.9%; Transportes y comunicaciones, con 2.6%, y los servicios para empresas y electricidad, ambos con 2.0%.

Por entidad federativa, los estados con mayores crecimientos en empleo formal fueron Hidalgo, Estado de México, Chiapas y Nuevo León, con aumentos anuales superiores a 3%. Es la triste historia del empleo en Zacatecas.

El despojo de Obras de Rafael Coronel exhibe ignorancia del IZC

La Directora del Instituto Zacatecano de Cultura, María de Jesús Muñoz Reyes (Dulce), quedó con sabor amargo, al exhibir que no tiene idea de los inventarios que son propiedad de los museos zacatecanos, toda vez que mejor el magistrado Arturo Nahle García, denunció el posible “despojo” de la obra “La Mortaja” del artista Rafael Coronel, salió a relucir que el Instituto Zacatecano de Cultura no tiene un documento que diga La Mortaja se dona al pueblo o al gobierno de Zacatecas y que incluso ya entregó la obra a la familia de Coronel.

La obra pictórica del artista Rafael Coronel, al igual que “El Tastoán” y “La Niña de Jerez”, están ahora en poder de Juan Coronel Rivera, hijo del artista, pero en mayo del 2002 firmó ante el testimonio del notario Daniel Infante López, se hizo la donación de toda la obra que hasta hace unos días estaba en el Museo “Rafael Coronel”.

De ello se da cuenta en en la escritura pública número 16 mil 005 de fecha 29 de mayo del 2002, que contiene el contrato de donación que celebraron el donante Rafael Coronel Arroyo, y el gobierno del estado, que tuvo como representante al gobernador Ricardo Monreal Ávila y con el testimonio del secretario general de gobierno, Arturo Nahle García.

En síntesis la obra no está exhibida ya en el museo “Rafael Coronel”, y al igual que otras obras, es el Instituto Zacatecano de Cultura, por Ley el administrador y garante del cuidado de las obras, navega en la ignorancia, en la administración anterior, si había conocimiento de cuales obras estaban en comodato y de cuales sí había título de propiedad.

Por lo pronto, todo se arregla muy fácil, si Juan Coronel Rivera, hijo del artista exhibe una copia del testamento donde el artista Rafael Coronel no donó esas obras, porque de lo contrario, debe ser devuelta al Museo.

Denuncian posible corrupción en la SEDESOL de Zacatecas

Padres de familia de la Escuela Primaria “Benito Juárez” denunciaron que la tarjeta del Programa del Bienestar para la adquisición de uniforme llegó con un monto económico inferior al prometido y denunciaron públicamente que faltan poco más de 60 mil pesos, mismos que habrían de ser utilizados para pagar al proveedor de los uniformes.

En el mes de noviembre, se les entregó por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que encabeza Benelly Hernández Ruedas, una tarjeta simbólica para la adquisición de los uniformes escolares, que amparaban la cantidad de dinero calculada para mandar hacer los uniformes de los 715 niños de la institución, pero al querer liquidar el adeudo, hace un par de semanas, se dieron cuenta de que “no existe el dinero completo en la tarjeta”.

Ninguna autoridad los ha recibido para aclarar las cuentas y ellos mantienen un adeudo superior a los 60 mil pesos, ya que el pago de los uniformes se dividió en dos partes de 178 mil pesos cada una, pero cuando quisieron liquidar faltaron los 61 mil pesos.

Nadie en lo absoluto puede hacer uso de esos recursos por lo que denunciaron la posible existencia de actos de corrupción y un fraude en un programa del gobierno del estado, si no quieren que esto crezca más y se corra el chisme, la excandidata de los Monreal al ayuntamiento de Fresnillo debe aclararles cómo fue el apoyo y dar los detalles, al final es dinero del pueblo.

Runrunazos

Mientras se resuelven los amparos y las disputas por el viaducto elevado, ayer la fracción parlamentaria de Morena se lanzó contra el alcalde Miguel Varela Pinedo, ya que Jesús Padilla propuso una reforma al código penal para que de uno a ocho años de cárcel sea el castigo para quienes retengan las contribuciones de seguridad social o impuestos a los servidores públicos y, teniendo el deber de enterarlo a la autoridad competente no lo hagan. Quizás logren que Varela pague las cuotas pendientes, pero por no cuidar las formas políticas el Issstezac ya tiene un nuevo frente y una nueva debilidad descubierta, todavía no respiraban tranquilos tras el escándalo que fue la reforma cuando ya tienen un nuevo frente abierto, el Issstezac sigue siendo víctima de las facturas políticas.

Presentaron la imagen del próximo Festival Cultural de Zacatecas, a la espera de saber este año a quién jubilan, el año pasado fue el maestro Salvador García y Ortega, esperemos a ver este año quién es el afortunado ganador del bienestar.