El Runrún: Zacatecas, bajo la lupa de EE.UU.

Rodrigo Castañeda y Jorge Miranda, exsecretario y secretario de economía, respectivamente, en la reuunión con el Clúster Minero. | Foto: Cortesía.

Estados Unidos no solo observa, monitorea de cerca lo que sucede en México, y Zacatecas es una de sus principales preocupaciones. A través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Zacatecas recibe una de las mayores partidas de financiamiento para combatir la delincuencia organizada, y es lógico que EE.UU. quiera supervisar cómo se emplean esos recursos.

Las 18 misiones de vigilancia detectadas recientemente reflejan que su interés va en aumento. Más allá de los discursos oficiales, la realidad es clara: EE.UU. está muy al pendiente de Zacatecas, y su monitoreo no hará más que intensificarse.

Obra pública: supervisión de ciudadanos igual a promesas sin transparencia

El gobernador David Monreal anunció una fuerte inversión en obra pública para 2025, destacando la rehabilitación de 63 calles en Guadalupe con una inversión de casi 30 millones de pesos. Sin embargo, más allá de los montos y los boletines oficiales, hay un aspecto clave que quedó fuera de esta supervisión: la participación ciudadana.

Si el objetivo es garantizar que las obras realmente benefician a la población, ¿por qué no se convocó a los medios de comunicación ni a los propios vecinos para dar fe de la rehabilitación? Hubiera sido un ejercicio de transparencia reunir a un habitante de cada una de las calles intervenidas, permitiéndoles supervisar los trabajos y, en caso de detectar deficiencias, exigir mejoras. Después de todo, el bienestar del pueblo no solo se trata de promesas, sino de garantizar que cada peso invertido se traduzca en resultados tangibles.

Además, si el compromiso es con todo Zacatecas, también debería haber anuncios similares para la capital y Fresnillo, no solo para municipios políticamente alineados con el gobierno estatal. Como diría Claudia Sheinbaum, un gobierno debe gobernar para todos, no solo para quienes votaron por él.

Modernizar las vialidades no debería depender del color del ayuntamiento, sino de la urgencia y la necesidad de sus habitantes. ¿Será que buscan evitar cuestionamientos relacionados a la obra pública?

El viaducto elevado: una imposición con fecha de caducidad

Quizás el viaducto elevado en Zacatecas se termine construyendo, pero el proceso para conseguir los permisos de la UNESCO, el INAH y el Ayuntamiento de la capital llevará tiempo. Mientras tanto, la sociedad pasará al menos dos años más sufriendo las molestias de la obra, lamentando la imposición y maximizando el caos que generará en su día a día. Rechazo social al proyecto existe, y más de una encuesta lo confirma.

Para cuando llegue una generación que pueda valorar el proyecto, la ciudad ya enfrentará nuevos desafíos de movilidad y la solución planteada hoy estará desfasada. Así ocurrió con la contención del Centro de Convenciones Toma de Zacatecas, que casi 10 años después sigue arrastrando la mala imagen que en el momento de la construcción se generó.

El problema no es solo el viaducto, sino la falta de consenso y socialización. Si el gobierno no logra la aceptación social del proyecto pronto, es posible que nunca se le reconozca como la solución que pretendía ser.

Despertó el monstruo de la Sección 34

A partir de este jueves, los trabajadores de la educación afiliados a la Sección 34 del SNTE iniciarán un paro indefinido en exigencia del cumplimiento de diversas demandas laborales. La medida surge tras la falta de respuesta del gobierno estatal, lo que ha llevado a la toma de sus instalaciones en el complejo de Ciudad Administrativa. Después de muchos años de letargo, el monstruo que representa el gremio más grande del estado vuelve a despertar, había liderazgo que contenían las manifestaciones, hoy Ricardo Olivares ya no está.

Los trabajadores del sector educativo también convocaron a movilizaciones en todo el estado y anunciaron la toma de oficinas de recaudación municipales, oficinas regionales y otras dependencias gubernamentales.

Los maestros afiliados a este segmento educativo, si la memoria no falla, no se manifiestan en las calles desde el periodo de dirigencia de Francisco Gómez Puc, lo que ocurrió hace una veintena de años, por lo que muy preocupada debe estar la secretaria de educación Gabriela Pinedo Morales, que cuando quiera entender al sector, el tiempo de este gobierno se agotó.

Impacto en la educación en Zacatecas

El paro indefinido afectará a miles de estudiantes en el estado, dado que los docentes y personal administrativo suspenderán actividades hasta lograr una mesa de negociación con las autoridades.

El conflicto se suma a la crisis educativa en Zacatecas, donde el sector ha denunciado problemas recurrentes en la distribución de recursos, pago de prestaciones y condiciones laborales. Además el Tecnológico de Tlaltenango tiene tres meses en huelga, y la inestabilidad se refleja en los índices de aprovechamiento.

El paro del magisterio federalizado tiene varias implicaciones, y es el momento para que Filiberto Frausto se legitime en la base y en la dirigencia nacional que encabeza el morenista Alfonso Cepeda Salas, quien tiene una fuerte diferencia con el gobernador de Zacatecas.

Runrunazos

El Gobernador David Monreal Ávila sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Clúster Minero, donde se comprometió a seguir desarrollando este sector y colaborar como aliados en la discusión de políticas públicas que favorezcan su crecimiento y el de Zacatecas.

Lo extraño es que estuvo acompañado por el inefable exsecretario de economía, Rodrigo Castañeda Miranda, quien no tenía absolutamente nada que hacer ahí, pero como lo siguen considerando funcionario, en todos los aspectos, pues se entiende, y además estuvo el secretario de economía, Jorge Miranda Castro, quien ahora si se quedó hasta el final, y no salió corriendo como en la reunión de Tierra Adentro.