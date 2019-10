El Runrún: Van por premios de consolación en el presupuesto

Todo indica que ya no hay vuelta de hoja en la trágica pérdida del dinero del fondo minero para Zacatecas, pero todavía hay otros asuntos que se espera rescatar para la entidad. En una segunda reunión con legisladores federales, el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, y Raúl Rodríguez Márquez, representante del gobierno en la Ciudad de México, pidieron apoyo para tres temas: el respaldo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para que se absorba la nómina educativa, que todavía está en proceso de negociación y podría conseguirse un beneficio para el estado; el proyecto del Metrobús (impulsado por Lupita López Marchant y Marco Vinicio Flores, titulares de la Seduvot y Coepla) que de plano no tiene registro en la Secretaría de Hacienda y lo más seguro es que no se le etiquetará dinero para el próximo año; y los recursos para la continuidad del proyecto Milpillas, que dependen más de los avances que presente el secretario del Agua y Medio Ambiente, Nano Maldonado. Para como están las cosas, será bueno si se consigue algo.

Intento de rescate

Ya con muy pocas esperanzas, todavía hay intención de algunos diputados federales zacatecanos de rescatar al menos el programa 3×1 para la entidad. Óscar Novella, como parte de la Comisión de Asuntos Migratorios y Alfonso La Polla Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto, quieren promover una intentona de que Zacatecas tenga al menos un presupuesto digno para los proyectos del 3×1. El fondo minero no lo defenderán porque están más en la línea del presidente AMLO, pero el dinero para migrantes lo estarán peleando si encuentran suficiente respaldo y coincidencias en el bando de la 4T.

Culpa de senadores

Sombrerete tendrá que esperar hasta quién sabe cuándo por un proyecto de nuevo basurero municipal porque los senadores Chole Luévano, José Narro y Ricardo Monreal votaron a favor de que se le arrebaten la recaudación del impuesto minero a las entidades. Esa acusación fue la pedrada que les lanzó la diputada local Karla Valdez. El legislador perredista Juan Mendoza era quien estaba más indignado y por la votación que calificó como el jueves negro para Zacatecas.

Broncas para Saúl

Hasta la misma senadora Chole Luévano atacó al alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, por la fiesta familiar en la que trajo al cantante colombiano Manuel Turizo. El problema es que se llegó a anunciar que el artista de reggaetón se iba a presentar en la feria de Fresnillo, y acabó presentándose para una familia de Fresnillo. Otra bronca que tiene Saúl es por el viaje que emprendió a España a la convención de alcaldes, pues cuenta la leyenda que llevó a familiares.

Aumentan los morosos

Al buen Roberto Ornelas, jefe de la oficina del Infonavit, ya le urgía un convenio con Gobierno del Estado para promover la adquisición de créditos mediante subsidios, ya que ha crecido la percepción de que el instituto es una cueva de usureros y abusivos, y un buen de abogados zacatecanos coinciden en ello. Además, Ornelas llegó en septiembre a 1,494 créditos en cartera vencida, la cifra más alta en lo que va del año y que representa casi un 4% del total de créditos.

“No tengo hambre”

En Jalpa hay un desastre financiero que el tesorero Marco Velazco Avelar no puede controlar. El regidor y secretario de Organización del PRI, Efraín Chávez, recrimina que la presidencia adeude alrededor de 4 millones de pesos a un particular por la mala organización y planeación en las ferias del municipio. El alcalde Carlos Carrillo, supuestamente convencido por la súperdelegada Verónica Díaz, espera gestionar recursos federales para festivales, pero el municipio debe aportar 40% de la inversión. Le advirtieron al edil que es posible que el ayuntamiento se embauque y el dinero federal nunca llegue, pero Carlos Carrillo insiste en que habrá orden en las cuentas porque él no vino “con hambre de robar”. Curiosamente, el adeudo de 4 millones coincide con la que cantidad el tesorero quiere pedirle de adelanto a Jorge Miranda, secretario de Finanzas.

Runrunazos

Hay quejas del presunto descontrol en el uso y abuso de los vehículos oficiales que tiene el presidente de la JIAPAZ, Felipe Benjamín de León. Sucede que un tal Manuel Aguilera tiene asignado un vehículo de tiempo completo, a tal grado que le robaron la batería afuera de su casa en El Carmen. Por eso Benjamín permite que meta el auto a su cochera, como si fuera propio. * Otra vez se reprochó la falta de seriedad en la Legislatura. Al secretario del Migrante, José Juan Estrada, lo hicieron regresarse de Estados Unidos para que compareciera, pero lo dejaron plantado con la falta de quórum. A Estrada ya le habían quitado la fecha del 23 de octubre para que se presentara Lupita López de Seduvot, que tampoco se hizo. Se espera que en noviembre se agenden las reprogramaciones de comparecencias.