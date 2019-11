El Runrún: “Se comen” pensionados a cotizantes activos del Issstezac

En el panorama futuro financiero, los especialistas de Gobierno del Estado ya anticiparon una bomba de tiempo tremenda en el Issstezac y de cómo los pensionados “se van comiendo” a los trabajadores activos que están cotizando. En el 2000, durante el sexenio de Ricardo Monreal, había 18.6 trabajadores por cada jubilado del Issstezac. El año pasado, el director del instituto Paquito Martínez ya solo tenía a 5.2 trabajadores ayudando a pagar cada pensión. Pero para el 2021, el nuevo o la nueva gobernadora tendrá una enorme bronca: solo habrá 2.2 burócratas en activo contribuyendo a pagar cada pensión. Y el déficit del instituto en ese año llegará a unos 700 millones de pesos. Por eso, independientemente de las medidas de austeridad y la venta de terrenos, en el equipo del gobernador Alejandro Tello advierten de la urgente necesidad de promover más reformas al instituto, como la de aumentar el número de años trabajados para poderse pensionar.

La regla de 3

Víctor Rentería, secretario de Administración, ofreció un pacto a Nano Maldonado, titular de SAMA; Jehú Salas, secretario General de Gobierno; Omar Acuña del DIF y otros responsables de dependencias, para que por cada tres retiros voluntarios o bajas, ellos podrían acomodar a un burócrata. Así, las otras dos plazas permanecerían congeladas, pero muchos ansían que al cierre del quinquenio o al inicio de la próxima administración vuelvan a abrir la llave y caigan los espacios a chorros.

Exigencia

Magistrados como Armando Ávalos, Arturo Nahle, Édgar López y Carlos Villegas, entre otros, saben que el presupuesto de 483 millones de pesos que planean entregarle al Poder Judicial no serán suficientes, ni siquiera para la nómina. Nahle es de los que estaría más preocupado. El tema del presupuesto para el tribunal es un asunto para asegurarle la funcionalidad. Por eso, algunos tendrán la postura de no pedir, sino exigirle a los diputados que arreglen un presupuesto viable para el TSJEZ. En las mismas estaría el fiscal Francisco Murillo. Se supone que una de las demandas principales en Zacatecas y el país es el tema de seguridad, y siendo

Les cortan la luz

El alcalde de Luis Moya, Luis Enrique Sánchez, quien ayer tuvo una reunión de seguridad con la subdelegada Priscila Benítez y elementos federales, es uno de los más interesados en sumarse al secretario de Finanzas, Jorge Miranda, para recriminar los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Al ayuntamiento le cortaron la luz, pero según el alcalde estarían pagando este viernes y mientras tanto tienen una planta de energía para no interrumpir los servicios. Por cierto, en la reunión regional de seguridad hubo algunos comerciantes que se quejaban de que no los dejaron participar, pero el edil asegura que a todos se les invitó.

El pacto rojo

Cuenta la leyenda que antes del evento en el que Ismael Guardado recibió el doctorado honoris causa por parte de la UAZ, el diputado federal Alfredo Femat se reunió con Cuauhtémoc Rodríguez, cacique en la unidad de Derecho. Presuntamente, el académico pidió al legislador posiciones de poder para su grupo dentro de la universidad. Uno de esos pactos sería para que el sucesor de Pedro Martínez en el SPAUAZ sea Regina Compeán, de Asuntos Laborales, aunque se dice que ella no está completamente interesada en ese cargo.

No se toca

Al igual que su compañero Alfonso Ramírez Cuéllar, el diputado federal, Samuel Herrera, se pronuncia mucho por medidas de austeridad dictadas por el presidente AMLO. Dice estar a favor de que en los ayuntamientos y gobiernos estatales se aprieten el cinturón. Pero en cuanto al tema del Contrato Colectivo del SPAUAZ, advierte que no se le debe tocar ni una coma y no es buena idea reducir las prestaciones. Ahí Samuel defiende los beneficios que también recibe, como una prima de antigüedad anual que ronda por los 150 mil pesos.

Runrunazos

Si el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía, se lanza para otro proyecto político y descarta la reelección habría más perfiles en el PAN que levanten la mano para contender: el regidor Manuel Castillo, Lupita Medina, Osvaldo Contreras y el empresario Felipe Delgado. Quisieran que el abanderado de Morena fuera Ernesto González, pupilo de la senadora Chole Luévano. * Se dice que el magistrado Arturo Nahle ya anda buscando promoverse más en el PRI para ser considerado. Al mismo delegado del partido, Joel Guerrero, ya le habría confesado sus intenciones. * El próximo año se repartirían 67.6 millones de pesos entre los partidos políticos a nivel estatal. Morena seguirá siendo el de más billetes con un presupuesto de 16.7 millones de pesos; el PRI tendría 15.7 millones.