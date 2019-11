El Runrún: Reniega burocracia para no apretarse el cinturón

Por fuera muchos dicen que se solidarizan con las medidas de austeridad del gobernador Alejandro Tello, pero por dentro ya están haciendo berrinche para que no los dejen “mochos” en el proyecto de presupuesto estatal del próximo año. Ayer, sin su líder Pedro Martínez, una cuadrilla del SPAUAZ fue llorarle a los diputados locales para que le contemplen una partida de 1,500 millones de pesos para darle estabilidad a la universidad. Mariano Casas, académico seguidor de la 4T, expuso su pliego petitorio en el Congreso, pero los diputados “nomás lo oyeron”. Y cuando se fue le anticiparon casi nulas posibilidades de que atiendan la solicitud. ¿De dónde? A la fila de pediches también se suma Raquel Velasco, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, quien está pidiendo “nomás medio millón” de aumento presupuestal. Y del TSJEZ, el presidente Armando Ávalos está insistente en que no los desamparen para no descuidar la impartición de justicia. Virgilio Rivera, del IEEZ, también estará pasando su charola porque para él un recorte sería impensable.

Peticiones razonables

Todos los presidentes de organismos y demás quisieran manejar mucho dinero. Pero una cosa es que pidan para mantener en operación sus instituciones, y otra para que cristalicen proyectos extraordinarios, como el caso de los magistrados administrativos que piden una oficina propia. El diputado Chema González, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, no podrá dar negativas ni promesas anticipadas, hasta que no se conozca como quedará el presupuesto federal para el estado.

Narro kamikaze

En la lucha por el control de voluntades, el senador José Narro quiere sembrar la versión de que David Monreal, coordinador de Ganadería, no será candidato a gobernador. El tamaulipeco sostiene que aunque él tampoco sea el bueno, lo seguro (según él) es que el fresnillense no aparecerá en las boletas del 2021. Lo malo para Narro es que muchos morenistas le están haciendo caso. Todavía no son tiempos para descartar o asegurar completamente a alguien, pero los sueños del tamaulipeco cada vez se ven más lejanos.

Exdelegado recibió apoyo

El exdelegado de la STPS, Adolfo Yáñez Rodríguez, habría recibido un apoyo económico de la Jefatura de Oficina del Gobernador, a cargo de Myndi Díaz. No son pocos los exdelegados federales que están inconformes por la manera en que los corrieron los de la 4T. Y varios de ellos todavía no encuentran acomodo en la admnistración pública.

Los transparentes

Si alguien ha manejado la presentación de artistas y eventos musicales con la debida transparencia y orden, ese es el director del Instituto Zacatecano de Cultura, Alfonso Vázquez Sosa. Y aunque es muy seguro que viene un recorte para gastos del festival cultural, en el instituto sabrán arreglárselas para ofrecer un buen programa con lo que tengan, o al menos es lo que esperaría el coordinador administrativo Pablo Torres.

Lo opacan

Cuenta la leyenda que ya son muchas las incursiones del alcalde de Ojocaliente, Daniel López, al municipio vecino de Luis Moya, para placearse y operar algún plan electorero. Su protagonismo es tanto que llegó a encabezar cabalgatas como el jinete principal en Luis Moya. Luego, ante la mirada del presidente anfitrión, Luis Enrique Sánchez, el de Ojocaliente ofreció: “¿te presto un caballo?” Pero para este entonces ya todo el mitote había terminado, y advierten que el edil va perdiendo protagonismo y aceptación en su municipio, en gran parte por la inconformidad del sistema de agua, sin mencionar los acontecimientos violentos de este lunes cuando mataron a una persona e incendiaron una camioneta.

Escándalo en Morelos

Según las crónicas de Morelos, el exregidor Gerardo Medina Frausto fue despedido de un Cobaez en el municipio por “actos indebidos” que estarían en proceso de investigación. Pero es tan grande el escándalo por presuntas malas mañas, que la gente del pueblo le está exigiendo al alcalde Eduardo Duque la destitución de este hombre, a quien tienen como asesor. Las cosas, dicen, no terminarán bien y el escándalo para la presidencia podría empeorar.

Runrunazos

Los comerciantes del Centro Histórico de la capital, liderados por Álvaro Zaldívar, todavía siguen quejándose por el ambulantaje, que aparece más por la noche. En tanto los afiliados a la Canirac, que dirige Carlos de la Torre, dicen pasar por la calle de la amargura y rezan para que la recesión no les pegue tanto. * Higinio Estrella, delegado sindical en el Congreso, es al quien menos le afectaría la falta de aumentos salariales, pues en la Legislatura se han otorgado aumentos generosos. En todo caso, deberían proceder para ajusticiar con salarios reales a los exjefes de departamento.