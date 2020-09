El Runrún: Quieren bajar a Ulises; trabajo en la capital “les ha dolido”

La denuncia de la síndico de la capital, Ruth Calderón, contra el ayuntamiento no es cuestión de si hay o no violencia política de género. Quieren bajar a Ulises Mejía de futuros proyectos políticos. El alcalde dice que son sus gestiones con organismos nacionales e internacionales, las audiencias públicas, trabajos de sanitización, recorridos en colonias y comunidades, que sí se levanta temprano y el reconocimiento que ha tenido en la sociedad es lo que realmente a sus opositores “les ha dolido”. Así, la denuncia de Calderón ha sido un pretexto para tratar de quitarle el derecho de seguir participando en la vida pública. Hace años, la síndico tuvo un pleito cuando trabajaba en el Issstezac y nunca en ese entonces alegó violencia política de género, pese a que ahí en verdad tenía coraje contra los funcionarios que la cambiaron de adscripción. Advierte Ulises que viene una nueva generación de políticos con ideas modernas y, que no va a permitir ningún tipo de manipulación.

Respaldo a distancia

Los funcionarios del gabinete de Tello no podrán asistir al Congreso local de forma presencial al informe del gobernador. Se enviaron invitaciones a colaboradores del gobierno, alcaldes y demás, pero para que estén al pendiente de forma virtual de la rendición de cuentas. Hoy a partir de las 11 de la mañana sería la intervención del gobernador. A la diputada Navidad Rayas la designaron en la bancada de Morena para que emita una postura respecto al informe. Mientras tanto, a los funcionarios estatales los mandaron a recorrer municipios: Fito Bonilla, secretario del Campo, estuvo en el Cañón de Juchipila; Lupita López de Seduvot en Monte Escobedo y Roberto Luévano, de la Sedesol, en Pánuco. Por cierto, se dice que este último ha ganado muchísimo terreno entre los priístas de Fresnillo, según mediciones internas del partido.

Batallas por el magisterio

Entre los maestros que serían reclutados para el proyecto del D-21 hay divisiones y grillas entre quienes dicen ser los operadores. Poco a poco han salido inconformidades para unirse a uno u otro grupo y es un problema que comienza a preocupar a la delegada de la Segob, Martina Rodríguez, pues varios profesores con otras ambiciones e intereses no quieren que se perfile como la próxima secretaria de Educación. La funcionaria federal compite indirectamente como Marco Vinicio Flores Chávez, extitular de la Seduzac, y otros operadores para ver quién es el que arrima más gente. El que de plano no tiene nada que ofrecer es Javier Reyes Romo; se supone que debería tener una estructura con el personal médico, que ya tiene la diputada federal Mirna Maldonado.

Buscan culpables

Todo indica que el diputado local Pedro Martínez no le quiso compartir a su compañera Alma Dávila los resultados del informe de la auditoría al sistema de pensiones del Issstezac. La de Tacoaleche admite que no lo ha leído, pero piensa que ahí va a encontrar a quiénes culpar por la situación actual del instituto. Si bien, se manejan algunos nombres y omisiones, el verdadero problema es que los pagos a los pensionados han estado muy por encima de lo que cotizan. Los más de 4 mil pensionados del Issstezac buscan su bienestar y defensa de sus intereses, pero si la situación se complica esos intereses no pueden estar por encima del resto de los zacatecanos.

En peligro

Cuenta la leyenda que el delegado de Relaciones Exteriores, Antonio Viesca, corre peligro por algunos escándalos que le podrían armar, relacionados con sus actividades empresariales. Sucede que hay gente inconforme que contrató los servicios del funcionario federal para que les dieran la visa, pero nunca la consiguieron. Las agencias que hacen estos trámites son un negocio honesto y legítimo, el problema es que en el caso de Viesca, supuestamente les garantizó y juró que las visas les serían entregadas, cuando eso ya depende de las autoridades estadounidenses. Otra bronca es que presuntamente les pedía 20 mil pesos de entrada y otros 20 mil al recibir el documento y hay usuarios que no están dispuestos a perdonar el primer pago.

Runrunazos

El Bicha José Luis Salas, presidente de Sain Alto, es uno de los políticos jóvenes que vienen empujando en Morena. Trae entre manos un proyecto interesante de parque lineal que a ninguno de sus antecesores se le había ocurrido. Cada que sale con una idea, en Sombrerete se preguntan porqué Alan Murillo no lo está haciendo. ** Los tiempos del PRI han cambiado y obligatoriamente han tenido qué entrarle a la austeridad. El presidente Gustavo Uribe declara que su salario es alrededor de la mitad de lo que cobraban en otros tiempos. El de Pinos recibe 24 mil pesos libres de impuestos al mes. * El 11 de septiembre El Charro Toño Aceves, presidente de Jerez, rendirá su informe en el Teatro Hinojosa. Se transmitirá virtualmente, como otros informes, por aquello del peligro del Coronavirus, que se mantendrá vigente por mucho tiempo más