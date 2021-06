El Runrún: Pide la CMIC gabinete sin funcionarios nefastos

Candidatos van y vienen. Gobiernan, salen y generalmente vuelven a pedir el voto. Y uno de los problemas, dice el dirigente de la CMIC, Pascual González, es que llegan los políticos a prometer de todo y cuando llegan “nos cierran la puerta”. La cámara de constructores estuvo recibiendo a candidatos de todos los colores. Quien quiso estuvo en la cámara para dar su propuesta a los del gremio. Pero también tuvo que escuchar los reclamos y necesidades del sector. Pascual dice que son un sector importante para el desarrollo económico del estado, pero no quieren ser vistos solo como constructores de obras, sino también como consejeros que pueden contribuir en las políticas de estado. En la audiencia que dieron en la CMIC a los de la coalición Va por Zacatecas, varios constructores expusieron a Claudia Anaya, candidata a la gubernatura, los vicios que ocurren en gobierno de los que ya están hartos.

Piso parejo

La eterna petición que hace el gremio es el piso parejo para la asignación de obra pública. Que no haya constructoras favoritas ni compañías ligadas a funcionarios. Y que finalmente, el gabinete será una parte primordial en el gobierno que vayan a tener, seguramente el de Claudia Anaya o David Monreal. Ese gabinete deberá estar conformado por funcionarios sensibles, de honestidad y capacidad probada, que no sean nefastos. No solo en la CMIC, sino en otros sectores se preguntan quiénes llegarán al gabinete en caso de llegar las dos principales coaliciones: la de Claudia y la del D21. Todo mundo sabe que en ambos equipos hay un montón de gente que hace campaña para ayudar a su equipo. Algunos de estos mitoteros despiertan miedo con la idea de que se vayan a acomodar en algún espacio gubernamental, y peor si ahí se toman decisiones importantes.

Los viajes de Xerardo

El candidato petista al distrito local 1, Xerardo Ramírez, ya ha sido diputado y funcionario estatal. De ahí se valió para hacer dos viajes a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España, en 2013 cuando estuvo en el Congreso local, y en 2018 cuando fue director de Comercio en la Secretaría de Economía. En esta dependencia, que dirige Carlos Bárcena, recriminan que Xerardo no perdonaba nada. Se hospedó en el hotel Vincci The Mint y de ahí facturaba todo: desde el Uber, metro, y todo lo que se le antojara. Lo curioso es que Xerardo nunca presumió los logros obtenidos de sus comisiones en materia de turismo y comercio exterior, ni como diputado ni como funcionario. Pero si vuelve a conseguir la curul, probablemente gestionará otro viaje.

Se rompe el listón morado

Están equivocados Lupita Medina, candidata a gobernadora y el dirigente del PES, Nico Castañeda, si creen que Ulises Mejía e Iván de Santiago, candidatos al distrito 1 y la alcaldía de la capital, van ser de gran ayuda para la expanista. Los dos muchachos exmorenistas están animados porque han recibido uno que otro mensaje de apoyo de cuando estaban gobernando. Incluso a ellos se les ha cuestionado la utilidad de un “voto útil” para la alcaldía, uniendo fuerzas con el doctor Verver. No lo harán en el municipio, pero parte de los morados sí apoyaría a La Güerita para la gubernatura. En el bando Morena-PT-PVEM-Panal, Jorge Miranda tiene la ventaja de que las comunidades de la capital usualmente votan por el partido del gobierno en turno, y ese es Morena, no el PES.

Runrunazos

No a todo mundo le interesa el proyecto del exrector Antonio Guzmán para acomodarse como diputado al distrito 3 local. De hecho no son pocos los inconformes que recriminan un supuesto uso de padrones de la UAZ para promover el voto a favor del petista. Se dice que en los casos más radicales, les habrían pedido a los universitarios poner lonas con el rostro de El Waca. Y aun con todas esas mañas el PT no tiene la fuerza electoral para llevarlo a la diputación. La locomotora Morena lo arrollará. **En aquel monrealazo del sábado en Fresnillo, se repitió la escena de Caty Monreal apoyando a su padre Ricardo en el mitin. Lo hizo en 1998 y ahora en el 2021 compartió el templete con el senador. Catalina se empeña en seguir los pasos de su padre. ** El alcalde interino de Fresnillo, Martín Álvarez, se ha mantenido alejado de las grillas electorales. En realidad, una de sus mayores preocupaciones en lo que lleva de alcalde ha sido mejorar el suministro de agua potable en el municipio, principalmente en esta temporada de estiaje. * Si el PRD es el partido que menos ayuda a la alianza Va por Zacatecas no solo es por su situación financiera. Los manejos del dirigente Raymundo Carrillo no han sido los mejores y los candidatos amarillos reciben muy poca ayuda.