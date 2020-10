El Runrún: Peligra unidad en el PRI

Destapan a Geovanna como precandidata del PT

Ni un peso para el grupo de Chabelo, dicen militantes del PAN

Estafan a compradores de plazas

Se desató una tormenta entre Claudia Anaya, Roberto Luévano, Fito Bonilla y Carlos Peña, los cuatro aspirantes priístas a la gubernatura. La tensión entre ellos es tanta que los acuerdos que ya tenían parecen romperse. Eso incluye una reunión este próximo miércoles, en la que se definiría el mecanismo de definición del precandidato, cuidando siempre la unidad.

Resulta que el gobernador Alejandro Tello acudió a un programa en redes sociales. Y cuando le preguntaron cómo veía la sucesión solo dio como finalistas al secretario de Desarrollo Social, Roberto Luévano y a Fito Bonilla. De Carlos Peña consideró que era muy joven y de Claudia que tenía mucho trabajo en el Senado.

El ambiente de unidad se tambalea. Carlos y Claudia se sienten excluidos y no hay explicación del porqué dejar fuera a la senadora cuando en las encuestas es la más competitiva. Anaya representa una posibilidad real de encabezar una contienda que emocione a los electores y a los propios partidos de la súperalianza, que esperan tener una competencia real.

La reunión del miércoles parece haber perdido sentido y todo mundo en el PRI se pregunta si una preferencia por dos aspirantes, parece ser un veto del mismísimo gobernador y que contradicen todas las declaraciones públicas previas. Hay crisis en los equipos y en los partidos aliancistas.

Sigue la medición

Este fin se semana una encuestadora estuvo recabando datos de preferencias sobre los aspirantes priístas. Incluyeron a Claudia, Roberto y Fito. También recopilaron datos sobre el género y edad de los potenciales electores. Mientras crecen las intrigas y dudas sobre quién tendrá la bendición para buscar la gubernatura, en muchos clanes priístas andan viendo otras opciones por si su gallo no es el elegido. Manuel Navarro, como coordinador del IZEA, le apuesta todo a su jefe Carlos Peña, pero si este no es el ungido ve como una muy buena opción a Claudia Anaya. El Antorcho Ávila, Óscar del Real, luevanistas, otros priístas discretos y muchos otros militantes también le tienen fe a la senadora, pero no se han querido buscar reclamos con otros aspirantes.

Se disciplinan

Quienes sí mostraron y presumieron unidad fueron los petistas. Ya destaparon a la senadora Geovanna Bañuelos como su precandidata, aunque su misión por el momento es amarrar acuerdos con Morena y el PVEM. Como si fueran priístas de la vieja escuela, el diputado federal Femat, Magda Núñez y el alcalde de Loreto, El Cepillo Figueroa se disciplinaron. Pero se sabe que este último fue el más perjudicado y el que más berrinche hizo en privado. El dirigente nacional Beto Anaya vino a Zacatecas a vigilar que se respeten los acuerdos. Geovanna fue nombrada coordinadora estatal de promoción y afiliación, pero ella misma reconoce que si el PT fuera solo, ella es la candidata. Los petistas de paso criticaron a los morenistas que traen diferencias y conflictos internos que no dejan avanzar en las negociaciones: los que apoyan a Muñoz Ledo para la dirigencia nacional y los que están con Mario Delgado; los que en Zacatecas siguen al senador Narro, los de Ulises Mejía, El Oso Medina y los afines a David Monreal.

Precandidatura o partido

Alfredo Femat declinó a ser la carta fuerte del PT porque supuestamente era eso o entregar el partido. No podía mantener las dos cosas y eligió quedarse con el poder en el comité estatal. En el PT quedaron varios matices de inconformidades por el visto bueno a favor de Geovanna. La realidad es que la de Monte Escobedo supo jugar sus cartas y por eso está donde está.

Investigan a Pedroza

Al menos ocho obras del Programa Proyectos de Desarrollo Regional del 2018, que manejó el secretario de Obras Públicas, Jorge Pedroza, son objeto de investigación de la auditoría. Pedroza se saltó las normativas, según los señalamientos, para comerse las licitaciones y por eso se integró un expediente especial. En las bronca en la que se metió Pedroza estarán llamando a rendir cuentas a Jorge Escalante González, subsecretario Jurídico; Cecilia Gabriela Ramírez Esparza, directora de Licitaciones; José Luis Contreras Ponce, Sergio Rubén Rincón Tiscareño, Gregorio Escobedo Salazar, representantes de la Dirección de Licitaciones.

Emancipación en el STUAZ

Ya por fin, la dirigente del STUAZ, María del Carmen Saucedo, y gran parte del sindicato de trabajadores universitarios cortó los vínculos y se rebeló ante el cacicazgo del ahora regidor de Guadalupe, Rafa Rodríguez Espino. El exdirigente ya no tiene a quién mangonear y por eso declararon una verdadera emancipación dentro del sindicato. Por fuera, el mismo Rafa admite que ya no es el dirigente ni que le lleven asuntos del sindicato, pero por dentro quedó con sed de intervenir en los asuntos universitarios.

Miseria panista

Por algo el diputado Pedro Martínez es el consentido del comité estatal. ¿Cómo no iba a serlo si es el que (oficialmente) invierte más en la dirigencia de Noemí Luna? Aunque este año no ha dado ni un quinto. Según datos del tesorero Gabriel Salas, el año pasado Pedro dio 15 aportaciones de 5 mil 500 pesos, es decir, 82 mil 500 pesos. Su compañero diputado Lupe Correa dio otros 5 mil 500 pesos y es todo. No hay más ni habrá más aportaciones de la militancia panista a su comité estatal. En primer lugar porque “son codos”, según dicen; y en segundo porque la mayoría no está de acuerdo con los gastos que hace la presidenta Noemí Luna y bajo el visto bueno del diputado federal Chabelo Trejo. No les dan rendición de cuentas y muchos panistas consideran que el apoyo hacia el comité no es recíproco. Por eso, no habría grandes cambios financieramente mientras Luna esté en la dirigencia. Los panistas rebeldes también reprochan que de los recomendados panistas, como la exdiputada Lorena Oropeza que se acomodó en la Fiscalía, los que están en la Auditoría Superior del Estado y los que cobran con Tello, nadie fue para donar un peso al fondo para atender el Coronavirus.

Retiros “voluntarios”

De la burocracia casi nadie se quiere ir por su propia voluntad. Pero hay un momento en el que ya no son requeridos y tienen que formalizar sus “retiros voluntarios”. Por este concepto, en el Issstezac el exdirector general Paquito Martínez se llevó 488 mil 709 pesos y Alejandro Argüelles, quien fue su tesorero en el instituto, 421 mil 637 pesos. Solo tenían de antigüedad desde el inicio del quinquenio tellista. Liquidar a quienes estaban desde otros sexenios representan más costo para el gobierno, como Francisco Hernández Piñón, un exdirector de la Jefatura de Oficina del Gobernador a quien le tuvieron que depositar 1 millón 222 mil pesos.

Va a seguir

Para el proceso del 2021, todo indica que Gustavo Uribe continuará como presidente estatal del PRI. El de Pinos es del casi extinto género de priístas que nunca se la van a jugar con otros partidos. Y en estos tiempos de desbandada, la lealtad al partido se valora todavía más. Uribe ha estado enfocado en reforzar los comités municipales y frenar los que están creando para promover a David Monreal. En la dirigencia de Uribe prometen ir con los candidatos que en verdad sean los más competitivos; en esa línea se anda promoviendo el jurídico Gilberto Martínez para la presidencia de Tabasco.

Como las extorsiones

Dicen en los gremios magisteriales que ya han caído varias víctimas que intentaron comprar plazas, tanto del magisterio como intendencia. Se sabe que hubo casos en el CBTA de Río Grande en los que pedían cantidades de 30 mil a 50 mil pesos. Hubo quién cayó el trampa y no recibió nada, lo mismo en Loreto donde supuestamente estafaron a varios. El gobierno de AMLO nunca quitó las evaluaciones de ingreso en la reforma educativa, y muchos no lo entendieron. El problema para los estafados es que ellos mismos habrían incurrido en delitos al involucrarse en mecanismos de corrupción. En el caso de Loreto, los defraudadores serían externos al sistema de educación.

Runrunazos

El suplente del diputado perredista Juan Mendoza, Gaspar Varela, anda jugando ya en los equipos de la 4T. Andaría en complicidad con el alcalde de Sain Alto, El Bicha Salas, para formar un batallón del D21. * Ya habría algunos llamados del senador Ricardo Monreal a su compañero Narro, para que se ponga de acuerdo con David, si este va a ser el elegido. El tamaulipeco le responde que si él es el ungido, David tendrá que acordar con él.