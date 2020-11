El Runrún: Narro, Ulises y El Oso tienen en contra al líder nacional de Morena

Al estilo del PRI, los aspirantes de Morena a la gubernatura: Luis El Oso Medina, el senador José Narro y el alcalde Ulises Mejía fueron citados en el comité nacional de Morena para el próximo martes a las 4 de la tarde. Previamente, cada uno de ellos se reunió por separado con el delegado político del partido en Zacatecas, el senador Alejandro Peña. Pero el problema para los morenistas es que no fueron los únicos invitados “a la fiesta del martes”. Para Narro Céspedes, el mismísimo dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se las juega en contra al contemplar en la reunión a la senadora petista Geovanna Bañuelos y a David Monreal. “¿Para qué citan a gente que no es de Morena?”, se quejaba el de Tamaulipas. Hay preocupación de los morenistas por las intenciones que tendría Delgado de favorecer en las negociaciones a David. El senador Ricardo Monreal se sentó hace unos días con el dirigente nacional de Morena y Narro ya teme que le haya dictado línea.

Primer acercamiento

Geovanna Bañuelos recibió la invitación por parte del senador Peña. Calificó la reunión como un primer acercamiento. La petista advierte que si la reunión no se restringió exclusivamente a los aspirantes de Morena es precisamente porque el tema de las alianzas es uno de los puntos que se deben empezar a discutir. La relación Morena-PT no peligra ni se cuestiona, pero la de sumar a los verdes sí. Fernando Arteaga, líder estatal de Morena, insiste en quebrantar esa alianza, pero su jugada va en contra de grandes intereses y pesos muy pesados de la política, como su mismo dirigente nacional.

Alcaldes y El Cochiloco

Entre los seguidores de David Monreal presumen a los que supuestamente ya se convencieron del proyecto. Uno de ellos sería el exdelegado del PRI en Zacatecas Jorge Romero El Cochiloco, o cuando menos andaría coqueteando con los del proyecto. El sábado, a Silvia Díaz, presidenta de Susticacán, le tocó ser la anfitriona de las tradicionales reuniones de alcaldes afines a David: Julio Chávez de Guadalupe; El Bicha Salas de Sain Alto y otros que dijeron van a estar apoyando “al amigo”. El excoordinador de Ganadería estuvo con ellos, pero no quiso salir en las fotos.

Se va Benito Juárez

Se viene otro relevo en Educación. El director del Tecnológico de Jerez, Benito Juárez, ya presentó su renuncia. Se dice que estará peleando una candidatura para la presidencia, en medio de algunas divisiones entre los clanes priístas de Fernando Uc, Ismael Solís y Artemio Ultreras, quienes hasta el momento no se han puesto de acuerdo para resucitar al tricolor en Jerez.

Las presidencias no son bancos

La mayoría de las presidencias municipales pidieron adelantos a Jorge Miranda, secretario de Finanzas, para librar los compromisos de fin de año. Pero muchas de esas presidencias suelen facilitar préstamos sin intereses, pese a las recomendaciones que les ha hecho el auditor Raúl Brito para que no lo hagan. Uno de los observados es el alcalde de Sombrerete, Alan Murillo. Su administración hace préstamos discrecionales a la burocracia sin cobrarles ni un solo peso de interés, pero si lealtad hacia el arquitecto Alan.

Más apretados

No hay mucha obra pública y todavía vienen reformas que afectarían el gremio de la construcción, según dicen en la CMIC, que preside Pascual González. Una iniciativa que promueve AMLO para regular la subcontratación y el outsourcing podría afectar mucho los proceso de ejecución de obra, admiten en la cámara. Y lo menos que esperan es que los legisladores de la 4T se acerquen para consultar sus inquietudes. La carencia de prestaciones sociales no es una condición exclusiva de la iniciativa privada. El mismo Gobierno Federal, con servidores de la nación que exigen alta en el IMSS, la UAZ y otras instituciones siguen “en proceso” de dar seguridad al personal desprotegido.

Runrunazos

Mucha indignación generó el hallazgo del cadáver de una niña de 12 años en Fresnillo, víctima de violencia. Castigar a los desalmados responsables será una de las prioridades del fiscal Francisco Murillo. * La negociación de la capital para que vaya un cuadro panista levantó ánimos entre los azules. Alejandro Enríquez no es el único gallo. El diputado Pedro Martínez va ganando adeptos y ya habrían incluído en las mediciones a Osvaldo Contreras. * Este domingo estuvieron sonando muchos celulares para una “encuesta”, que más bien resultaba ser un telemarketing para promover al senador Narro. No se trataba de medir al tamaulipeco con otros aspirantes a gobernador, sino de preguntarle a los encuestados si sabían qué el senador estaba trabajando en las reformas del Presidente. * La asignación de Memo Ulloa a la Secretaría de Economía la justifican con la necesidad que tendría el titular Carlos Bárcena de que le ayuden en asuntos operativos de negociación, en los que el exsenador presume mucha experiencia. Lo que sí no se explica es la asignación de Jason Barker a la Secretaría de Desarrollo Social, a menos “que llegara con las manos amarradas”.