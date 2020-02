El Runrún: Metieron a una mujer en una cárcel para hombres

Reportan 96 denuncias de la ASE ante la Fiscalía

Sigue la cruzada de los regaños de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Luz Domínguez, al sistema de reinserción social. Y todo parece que viene un nuevo escándalo para el equipo de Ismael Camberos, secretario de Seguridad. Esta vez la recomendación no viene por casos de violencia entre internos como ocurrió en diciembre, sino porque se acreditó una barbaridad que estaría alarmando a los grupos de feministas: una mujer fue recluida en una cárcel distrital para varones. Y que además, la interna denunció haber sido víctima de acoso y abuso sexual. La fiscal especializada en delitos contra las mujeres, Fátima Encina Arroyo, fue notificada desde hace tiempo del escándalo en la cárcel, denunciado a finales del año antepasado.

Como una película de drama

El escándalo estuvo en grande. El organismo a cargo de Luz Domínguez notificó al respecto a Juan Francisco Rodríguez González, jefe del centro penitenciario observado y hasta Adriana Vargas Tagle, coordinadora Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública.

Las presuntas violaciones a los derechos humanos no fueron cosa menor. La quejosa denunció haber sido víctima de un comandante en turno, señalado de toquetearla y amenazarla con involucrar a su proceso penal a una hermana que iba a visitarla.

Presuntamente, una trabajadora administrativa del centro se encargaba de bañarla, pero el comandante de los custodios la amenazaba con retirlarle los cigarrillos que le enviaba su familia y hasta con hacerle daño a su compañero de celda.

La mujer reportó que dos meses que estuvo internada en esa cárcel distrital fueron un infierno. El comandante la amenazaba con estar con ella mientras las cámaras no los estuvieran filmando: la besaba a la fuerza y le condicionaba las llamadas telefónicas. Por cerca de dos meses, sufrió unos seis casos de abuso sexual que se atrevió a denunciar hasta que fue trasladada a un centro femenil de reinserción. Y ahora que la CDHEZ documentó las denuncias sobre el caso, y determinó que no se asignó al personal adecuado para vigilar la privación de la libertad de una persona del sexo femenino, la presidenta Luz Domínguez exige que se haga justicia y emitió la recomendación del expediente CDHEZ/391/2018.

Llegan a 96 denuncias

En la Auditoría Superior del Estado ya reportan 96 denuncias por actos de probable constitución de delito por parte de los exservidores públicos. Pero Salvador Villa, fiscal especializado en Combate a la Corrupción, tiene atoradas un montón de investigaciones; otras no prosperaron y algunas más se abstuvieron de la investigación “porque no hubo delito qué perseguir”.

Lo único que se ha conseguido es la sentencia condenatoria del caso del exalcalde de Trancoso, Ricardo de la Rosa, aunque las pesquisas siguen en ese municipio: la auditoría interpuso nueve denuncias correspondientes al ejercicio fiscal 2017, que manejó la exalcaldes y actual regidora Gloria Esthela Rosales, esposa de Ricardo de la Rosa. También hay tres denuncias por manejos del anterior sexenio en la Seduzac; una del 2015 y dos del 2016. Entre las investigaciones que recientemente se solicitaron en la Fiscalía se incluye una del periodo de 2015 en Guadalupe; y del 2017 en Pinos, Genaro Codina, Melchor Ocampo y Villanueva.

Va al Ministerio Público

Ya sin nada qué perder y sin miedo a que lo corran, el excontalor de Ojocaliente, Víctor Ahumada, fue al Ministerio Público del distrito de su municipio para denunciar al alcalde Daniel López y todo su cabildo por abuso de autoridad y lo que resulte. El indignado priísta recrimina que nunca fue citado en cabildo para que le explicaran las supuestas faltas en las que incurrió. El alcalde López tampoco dio a conocer públicamente, como había anticipado, el porqué corrió al contralor.

Buena coordinación

A pesar de las grillas, intrigas y rivalidad entre priístas y morenistas, la misma coordinadora de programas, Verónica Díaz, ha reconocido buena disposición y coordinación con el secretario del Campo, Adolfo Bonilla. En un oficio que dirigió al gobernador Alejandro Tello, la funcionaria federal apuntó “atendiendo a sus instrucciones, la Secretaría del Campo ha tenido una coordinación y comunicación estrecha con la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo”.

Sindicato y negocios

Francisco Javier Martínez López, quien se ha ostentado como uno de los líderes de la unión de operadores del estado de Zacatecas, es uno de los accionistas y presidente de la empresa Logìstica Express La Bufa, vinculada con el senador Josè Narro, y que ha obtenido contratos con la cervecera. Walter Raygoza Ceniceros es el segundo al mando en la compañía, que constituyeron en Calera, y el tesorero es Héctor Alfredo Trejo Rojero.

A como estàn moviéndose las grillas en la cervecera, se espera que esa empresa comience a hacer ruido junto con el senador tamaulipeco.

Investigan a empresa

El diputado federal de San Luis Potosí, José Ricardo Delsol, pidió investigar a la empresa Industrias A y G, que obtuvo un contrato de 50 millones de pesos con la Coordinación Nacional de Ganadería, a cargo del fresnillense David Monreal, a fin de brindar logística y estudios técnicos para la distribución de animales a los productores.

De Monreal ya se anticipó su salida de la coordinación por que no dio el ancho: denuncias de presunta corrupción, un subejercicio escandaloso, la compra y reparto de animales enfermos e ineficiencia; su permanencia ya era insostenible y se espera que pronto se hagan pronunciamientos de la corrupción que infectó a la Sader.

Por cierto, la empresa AyG se constituyó en Guadalupe, Zacatecas, en 2016 y desde entonces ya trataban asuntos relacionados con la ganadería. Juliana Durón del Real se había desempeñado como administradora, pero hace tiempo le pasó la encomienda a Víctor Hugo Calderón Vázquez. Y mientras tanto, por las grillas de legisladores antimonrealistas, estarán teniendo muy vigilados los contratos que otorgue la coordinación de ganadería.

Contra los baches

En Zacatecas y Guadalupe, las presidencias municipales saben que una de las mayores demandas de la población es la reparación de baches. En algunos tramos de la zona urbana, hay agujeros que colman la paciencia de los contribuyentes. En la capital, el alcalde Ulises Mejía entregó una obra de pavimentación en la Avenida Magisterial del Fraccionamiento las Huertas, mientras que en Guadalupe, donde son mayores los reclamos, la administración de Julio Chávez reportó algunos agujeros que reportó y reparó en el acceso al fraccionamiento Mina Azul. Queda mucho trabajo pendiente por hacer.

Gobierno de Zacatecas, dentro del Insabi

El gobernador Alejandro Tello y el secretario de Salud de Zacatecas, Gilberto Breña, fueron a la Ciudad de México a formalizar el convenio de la adhesión del estado al esquema del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). A pesar de las grillas dentro del PRI para cuestionar los beneficios del programa, la administración estatal decidió que lo mejor era adherirse a los beneficios del programa. Por eso, la visita de la representación de Zacatecas habría sido para formalizar los recursos que le competen a la entidad y resolver todas las dudas que se tienen respecto a los programas.

De mal en peor en el Issstezac

La situación del Issstezac, en manos de Paquito Martínez, va de mal en peor. De meterse en broncas con los pensionados por el retraso en los pagos ahora vienen a meterse en un mismo problema con los trabajadores. El dirigente del SUTSEMOP, Miguel Toribio, es bravo y no permitirá que por algún problema que no puede resolver Paquito, los trabajadores deban aguantarse y no recibir el pago. Luego de estos problemas, es evidente que uno de los pilares débiles del gobierno, que al parecer ya colapsó, es el de Paquito Martínez con el instituto y todo indica que muy pronto, deberán confiarle el manejo del Issstezac a alguien mucho más prudente y responsable, que tenga claro lo delicado del asunto en el pago de salarios y pensiones.

Con David o con El Oso

Cuenta la leyenda entre los morenistas resentidos, que algunos que no fueron recibidos como esperaban en el equipo de David Monreal, están viendo posibilidades que pudieran tener con Luis El Oso Medina. Y uno de los perfiles que causa expectación sobre el bando que decida es el exsubsecretario de Educación, David Eduardo Rivera, quien se ha visto cercano al grupo de Luis Medina, pero es querido y respetado por el bando monrealista. Habrá qué ver cómo y para dónde se van moviendo las canicas.

En pro de la economía

Aunque por su cargo se le ve una mayor atención y prioridad en los temas del campo, Adolfo Bonilla todavía tiene una fortaleza que le reconocen en temas de economía en general, por su anterior encomienda como titular de la Sezac en Gobierno del Estado. Por eso, el de Fresnillo es bien visto por el sector empresarial y nuevos emprendedores que ven el actual secretario del Campo un fuerte aliado para la economía en el estado, que mucha falta le hace luego de los pobres resultados que se le han visto en el tema de competitividad.

En ese escenario, Bonilla les inspira confianza como un candidateable prometedor para el sector no solo del campo, sino de emprendedores en general.

Iniciativa del PRI en PT

Parece que el principal aliado de los diputados locales Lizbeth Márquez y Felipe Delgado para impulsar la creación de legisladores federales migrantes, no ha sido Lyndiana Bugarín, sino el petista Alfredo Femat. Y es que en la agenda nacional del PT se tomó en cuenta la propuesta de reservar curules a los paisanos; se espera que el exrector de la UAZ sea uno de los principales impulsores de la iniciativa en el Congreso de la Unión.

Runrunazos

Cuenta la leyenda que hubo una reunión de exdiputados locales en las que se hicieron algunos planes y propuestas para reactivar el PRI. En esa reunión estuvieron Hilda Ramos, Rafa Gutiérrez, Pepe Haro y Xóchitl Noemí Ruvalcaba, entre otros. * Para la batalla de Guadalupe en 2021, se dice que ya hay quien está buscando al diputado Lolo Hernández por su influencia en estructuras en ese municipio.