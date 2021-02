El Runrún: Los discursos de Claudia y David

Los principales protagonistas de la elección en Zacatecas ya empiezan a dar forma a sus estrategias de discurso para convencer al electorado. David Monreal ya ha planteado algunas propuestas, como la de armonizar estrategias de seguridad estatales y federales para “pacificar” al estado. En los discursos monrealistas también se ha ofrecido más posibilidad de gestión, con la cercanía que presumen tener con el presidente AMLO. En tanto, Claudia Anaya va a adoptar una postura cuidadosa en cuanto a sus promesas. Igual que Fito Bonilla, coincide en que los problemas no se pueden resolver por arte de magia. La abanderada de la coalición PRI-PAN-PRD tuvo una entrevista con la periodista María Sherer, en la que critica la intervención del senador Ricardo Monreal en la campaña de su hermano David. Claudia también dejó ver que tendría una postura de colaboración y no confrontación con el presidente López Obrador, y hasta dijo que pudiera ser la favorita del tabasqueño, más que del propio David. La priísta se considera parte de la cultura del esfuerzo y alega que independientemente de las políticas de equidad de género, se merecía la candidatura a la gubernatura.

Programan funciones

Como lo han estado haciendo, los operadores de David Monreal han estado festejando desbandadas y sumas al proyecto del fresnillense. Y toda esta semana van a estar anunciando pronunciamientos de diferentes colectivos que respaldan el D21. Hoy se anunciará un grupo de jóvenes, mañana lo haría otro de investigadores y el miércoles Mara Muñoz y algunas feministas, saldrían al quite para presumir su apoyo a David, aunque desde la semana pasada se sabía que Mara ya estaba en el proyecto. Pese a algunas grillas, a los asesores del D21 se les ha reconocido capacidad de organización y unidad en las adhesiones.

Escándalo hidrocálido

Hasta Zacatecas llegaron grillas por los supuestos actos de corrupción de la diputada de Aguascalientes, Natzielly Rodríguez Calzada, prima del legislador Javier Calzada. La Congresista fue acusada por dos extrabajadores de retenerles las tarjetas de nómina y quedarse con una parte del salario, un acto muy corrupto y ruin. La prima de Calzada tendría que devolver unos 300 mil pesos del dinero que le agandalló a sus exempleados. En Zacatecas han circulado leyendas de que en anteriores Legislaturas habrían recurrido a prácticas similares. Lo malo es que nadie lo ha denunciado formalmente, mientras que en Aguascalientes sí lo reportaron a la Fiscalía.

Los registros

En Guadalupe, Diana Saucedo se anotó para conseguir la curul del distrito local 3, con el respaldo del alcalde, Julio César Chávez, mientras que Cristal Pelayo quiere contender por el 14 de Tlaltenango. El reaparecido exalcalde de este municipio, Martín del Real, no tiene garantizada su candidatura por la 4T, pese a que no deja de presumir que ya abandonó al PRI y al PAN.

El reclutador

Mientras hay candidaturas que se pelean con todo en Morena, PRI, PAN y PRD, en Movimiento Ciudadano las cosas han sido muy distintas. Nadie ha dicho abiertamente que quiere ser candidato de MC. Felipe Álvarez los tiene que buscar. Si no lo hace no llena las planillas. Habría cierto nivel de desesperación en esa franquicia porque algunos potenciales candidatos le habrían dicho “ahorita no joven”, al padre del exdiputado Jorge Álvarez Máynez.

Se olvidan de sus negocios

Se dice que en la elección para la presidencia de Ojocaliente no hay a quien irle. Cuando fue alcalde, el priísta Héctor Bernal hizo negocios con su amigo Daniel López, a quien ahora pretende vencer en las urnas. Los dos eran socios y amigos, luego salieron de pleito, pero la gente de Ojocaliente sabe que los dos tienen mañas muy similares. A la oferta de candidatos en Ojocaliente se suma el exsecretario de Gobierno, Jehú Salas, a quien ya califican como el pichón del distrito local.

Runrunazos

Según datos de Lupita López Marchan, titular de la Seduvot, en Zacatecas hay 61 asentamientos irregulares y en Guadalupe 274. Lo malo es que en algunos de esos sitios se siguen vendiendo terrenos, sin garantías de que vayan a tener servicios. Hay gandallas como el exalcalde de Guadalupe, Gilberto Álvarez, que enfrentan quejas y denuncias de la gente a la que vendieron lotes. * Hay grillas y envidias en el sector salud porque el director de Regulación Sanitaria, Manuel Escobar Badillo, aparece en el registro de proveedores del gobierno. * Hay indignados en la UAZ que reprochan que Alberto Madrigal haya demandado cuando se le daban facilidades para dobletear en la ASE y la Unidad de Contaduría. Hay reacciones similares con la diputada federal Mirna Maldonado porque se mantiene con unas horas en la universidad, igual que con una camioneta Nissan de Morena estatal.