El Runrún: Ladrones en la SAMA

Análisis para recortar plazas, antes de diciembre

Tumban a funcionarios municipales “por foráneos”

Promete Hacienda apoyo para Salud y municipios

Por lo menos son tres las denuncias interpuestas en la Fiscalía estatal por los saqueos en la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. Antes de que llegara Susana Rodríguez, el entonces secretario Nano Maldonado denunció tres casos de robo, que abarcan 21 artículos de la dependencia, entre mobiliario, computadoras, equipo eléctrico, entre otros. Más allá de las pérdidas económicas, el escándalo es un duro golpe para la dependencia. Ya nadie tiene la confianza de dejar el celular en cualquier escritorio del edificio F de Ciudad Administrativa, y mucho menos un bolso o cartera, ante el riesgo de que los amantes de lo ajeno se lo lleven. Tanto saqueadero confirma que hay ladrones en la secretaría. Se dice que Nano Maldonado estuvo muy colaborativo en las investigaciones. No es como otros exsecretarios: Carlos Bárcena o Eduardo Yarto que ya no viven en el estado. A Maldonado lo pueden ir a buscar a la escuela de Ingeniería de la UAZ, si alguien tiene alguna duda del caso, del que tuvieron que informar a la actual secretaria de la Función Pública, Humbelina López. Ahora depende del fiscal Murillo castigar a los responsables.

Cuenta la leyenda que algunos burócratas se llevaron artículos con el pretexto de que ellos los habían comprado. Y parece que hubo nula vigilancia en el edificio F. Es como si hubieran sacado las cosas de una casa abandonada. Otros que andan en las mismas son los del Ayuntamiento de Trancoso. El expresidente César Ortiz no ha entregado una computadora de 15 mil pesos y por lo menos hay otros dos equipos extraviados.

Recortes al 25 por ciento

Como película de terror le cayó a la burocracia un decreto gubernamental para reducir la nómina en Gobierno del Estado. Este decreto de austeridad republicana, publicado el pasado miércoles en el Periódico Oficial, establece que “los titulares de manera conjunta con el personal que realiza este proceso, deberán proponer una estructura de trabajo alterna, considerando una disminución en su plantilla de trabajadores y puestos de trabajo de por lo menos 25% y que permita a la entidad pública continuar realizando sus funciones bajo los criterios de operatividad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez”.

El gobierno de David Monreal excluye de estas medidas a los rubros de educación, salud, seguridad y organismos descentralizados, aunque advierte que también tendrían que promover medidas de ahorro.

Según datos del secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, la plantilla laboral de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas tiene alrededor de 33 mil empleados, de los que 25 mil trabajadores son del sector magisterial, adscritos a la Secretaría de Educación. A estos últimos no los van a tocar. El sector salud, organismos descentralizados, Poder Legislativo y Judicial entran en otra categoría, con lo que la burocracia estatal anda rondando las 50 mil personas. Los recortes se aplicarían cuando menos a 2 mil, aunque alegan los davidistas, se trata en su mayoría de puestos de confianza, plazas duplicadas y otros que ya no se renovarían, además de cambios de categoría.

La liposucción de la nómina se vendrá trabajando desde la Secretaría de Administración, a cargo de Verónica Ivette Hernández López de Lara. El gobierno estatal insiste en que hay plazas que no se justifican y que en el pasado no solo repartieron chambas sin funciones, sino que además otorgaron “salarios exorbitantes”. El mismo diputado Xerardo Ramírez reconoció que cuando estaba en la Sezac había hasta nueve direcciones, un exceso.

La revisión de plazas inicia este lunes y termina el 30 de noviembre. La burocracia ya está aterrorizada. Para algunos, aparecer en esa lista negra de plazas no justificadas sería como “una sentencia de muerte”, aunque seguirán luchando en los juzgados para pelear su permanencia.

Los filtros

Se supone que en los planes de ordenar la nómina primero se contempla la posibilidad de reubicación para el trabajador que está en la mira. Y si no hay condiciones se le invita a que se inscriba en un programa de retiro voluntario. El coordinador jurídico, Ricardo Hernández, e Ivette Hernández son los principales operadores de estos programas. Para muchos, es un drama por la supervivencia. Hay trabajadores del gobierno que se quejan de que la situación de desempleo es muy complicada. Y por eso mismo, alegan davidistas que siguen en la banca, es necesario un cambio para que al menos haya una rotación de beneficiarios. Los actuales servidores públicos necesitan el trabajo. Los morenistas desempleados también. Y en ambos grupos no se tiene legitimidad para llegar a los cargos, más allá de las recomendaciones. Hacen falta más exámenes de oposición para el ingreso al servicio público.

No es de todo el sexenio

Evidentemente, por los compromisos que hay, una buena parte de los cargos del gabinete no están pensados para durar todo el sexenio. Habrá relevos. Uno de ellos sería el del subsecretario de Gobierno Javier Reyes Romo. Su posición es algo codiciada entre los davidistas, y supuestamente una salida que le darían es buscar una regiduría en el 2024. La permanencia de Gaby Pinedo como secretaria General de Gobierno también está en duda. La cuestión es si tendría tiempo de regresar a su diputación local, una vez que deje la secretaría, o se incorporaría en otra área del gabinete.

Intereses personales

El reparto de comisiones que impuso Morena en el Congreso local generó reclamos en el bloque opositor de que se seguían los intereses personales. Y hay muchos ejemplos de que así se manejan los asuntos: la doble candidatura de Jehú Salas para llegar casi por la fuerza, a costa de atropellar a militantes históricos del PRI; la basificación de una hermana de la diputada Karla Valdez; la intención (fallida) de Armando Delgadillo de quedarse con la coordinación de Morena y el acomodo de Herminio Briones en la presidencia de Vigilancia para revisarse sus cuentas en Pinos. Esas acciones fueron intereses individuales o cuando menos de unos cuantos.

“Tú no eres de aquí”

Este fin de semana se puso intensa la sesión de cabildo de Morelos. A Víctor Miranda, exfuncionario del ayuntamiento de la capital, lo destituyeron como secretario de Gobierno municipal. Los regidores le reprocharon que no vivía en el municipio y que incluso se atrevió a falsificar un acta de residencia, pero lo descubrieron. Los más contentos con correr al funcionario fueron los priístas, ya que Víctor había traicionado en 2018 a quienes eran del equipo del entonces candidato a la capital, Julio César Nava. El expriísta insistía en que vivía en el municipio y que lo dejaran colaborar, pero los regidores le siguiendo viendo sus credenciales de foráneo. “Tú no eres de aquí”, le recordaban.

Víctor Miranda no fue el único. A la tesorera Angélica Parga también la destituyeron por lo mismo. No acreditó su residencia en el municipio. La verdad es que estos temas son detalles que casi nunca se respetan en los ayuntamientos. A Pepe Pasteles cuando gobernaba Jerez le atribuían una “legión extranjera” en su gabinete, pero en el caso de Morelos hubo intereses particulares contra la extesorera y el secretario.

Mientras tanto, la alcaldesa Margarita Robles se enfrentó con el excandidato de Morena Chuy Talamantes. Tuvieron una intensa discusión y la edil corrió al morenista con todo y su escritorio. Talamantes era el delfín del anterior alcalde Eduardo Duque.

A los ayuntamientos

Según la subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez, el gobierno de AMLO si destinará recursos para apoyar a los municipios que tienen adeudos con el IMSS, SAT, Conagua y la CFE. Habrá una bolsa destinada para ello, aseguró la funcionaria, luego de recibir cientos de peticiones de municipios y un recordatorio del diputado federal Miguel Torres. El de Villanueva también pidió a la funcionaria que se destine más presupuesto al sector salud para combatir el desabasto de medicamentos y que los médicos trabajen en mejores condiciones. Victoria Rodríguez dijo que también se apoyará a este sector.

Runrunazos

Aquel Grupo Indeco que está muy bien afianzado en la presidencia de Guadalupe, también ya tendría presencia en Movimiento Ciudadano. Chuy Zapata, hermano de Alex y Gil Zapata, ya andaría operando con Enrique Laviada, Cuauhtémoc Calderón y otros del movimiento naranja. * El líder magisterial Marcelino Rodarte y férreo defensor de los pensionados del Issstezac ya se dio cuenta de una estrategia del gobierno para pegarle al sector: los dividieron. Las protestas de los pensionados ya no tienen la misma fuerza. Aquellos que siguen esperando pagos pendientes, por recibir mensualidades de 50 mil pesos o más, no son la mayoría. Alrededor de 100 de los 4 mil 600 pensionados son en estos momentos el rubro que le está sufriendo, y con el que la administración pretende un acuerdo para reducir los montos. El resto de los pensionados parece estar tranquilo ya.