El Runrún: La salida anunciada del secretario de Economía

La salida de Rodrigo Castañeda Miranda de la Secretaría de Economía no resuelve el problema económico que padece Zacatecas, se requieren estrategias y acciones inmediatas que debe plantear un cambio en la política económica, ya los resultados hasta ahora alcanzados son muy lamentables y todos en sentido negativo.

Los resultados que se alcancen desde ahora, para bien o para mal, de ahora en adelante, serán exclusivos del nuevo secretario de economía Jorge Miranda Castro y no del gobierno en su conjunto, ya que el nuevo titular del ramo, se caracteriza por ser una persona que prefiere pedir perdón que pedir permiso.

El viernes se formalizó el nombramiento de Jorge Miranda Castro como nuevo secretario de economía, en sustitución de un empírico Rodrigo Castañeda que deja saldos muy lamentables, pérdida de empleos, poca gestión de inversión extranjera, anuncio de empresas que no supo publicitar en forma correcta y lo más grave, se olvidó de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la economía en la entidad. En síntesis, un auténtico fracaso, aunque no descarte estimado lector que sea colocado en otra posición como premio a su esfuerzo.

El perfil de Jorge Miranda es distinto a lo que plantea el actual gobierno

El perfil del nuevo secretario de economía es distinto y se manda solo. Sin embargo, tiene una losa en la espalda tanto en temas personales como en la secretaría en que ahora encabezará.

Jorge Miranda Castro, independientemente de tener que estar respondiendo, reconstruyendo relaciones se enfrentara a indicadores que lo meterán en una difícil situación ante la opinión pública, enfrenta serios retos como nuevo titular de economía. A Más tardar la próxima semana, debiera presentar metas medibles para los próximos 30 meses, si es que considera terminar el encargo con el gobernador David Monreal Ávila.

Debe plantear las metas para lograr la reducción de la tasa de informalidad en el estado, ya que no se puede seguir aumentando en zonas como Zacatecas y Fresnillo con muchos empleados en puestos informales.

Debe anunciar las metas de mejora en la pobreza laboral y la mejora del PIB en el estado, ya que no se van mejorar sin crecimiento en el empleo y el gravísimo problema estructural en cuanto a infraestructura, ya que mientras no se resuelva no va a haber bienestar entre los zacatecanos.

Debe haber metas medibles en temas como infraestructura, en telecomunicaciones, en la gestión del agua, en la energía eléctrica y no solo en la industria minera, ya que esa marcha por sí sola y Castañeda ya demostró que no basta para mejorar la economía de una sociedad como Zacatecas. En síntesis, Jorge Miranda Castro debe plantear alternativas para que los zacatecanos tengan dinero en el bolsillo y las empresas no sean golondrinas y fomenten el empleo y el desarrollo y se alejan de los despidos y bajos salarios. Hay que ver si le alcanza el tiempo y si el Ayuntamiento de la capital lo deja operar.

Los precios de las gasolinas sin control y la inflación parecen no detenerse

El Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó aumento en los precios de los productos de loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como la gasolina de bajo octanaje. En contraste, productos como el jitomate y la cebolla registraron caídas notables de -15.45% y -10.26%, respectivamente.

En Zacatecas, aunque no se especifica en los datos, es probable que el comportamiento de la inflación siga las tendencias nacionales. Esto significa que los productos agropecuarios que podrían haber registrado variaciones tanto positivas como negativas.

Influenciados por el comportamiento de los precios en los mercados regionales se reportó una caída en los productos agropecuarios (-1.49%) y un aumento moderado en los energéticos. A nivel regional, en enero de 2025, algunos estados como Coahuila, Tabasco y San Luis Potosí superaron el promedio nacional con incrementos de hasta 0.63%.

Por su parte, entidades como Tlaxcala y Baja California Sur presentaron una disminución en los precios con variaciones de -0.15% y -0.10%, respectivamente. De acuerdo con el INEGI, los precios de las mercancías subieron 0.67%, mientras que los servicios aumentaron 0.17%.

Y mientras persistan las diferencias políticas entre los grupos de gobernantes, los únicos que siguen padeciendo el problema económico, por la falta de dinero en los bolsillos, son los ciudadanos.

La falta de control político en el gobierno se evidenció por las mujeres del gabinete

Cuando no hay control político en las instituciones, la evidencia aflora por lo más delgado, y eso quedó demostrado el pasado jueves, cuando todas las mujeres del Gabinete, desde secretarias, directoras, coordinadoras y subsecretarias, estuvieron convocadas por la secretaria de las Mujeres, Karla Guardado Oropeza y personal cercano al Gobernador para grabar un mensaje con motivo del ya cercano día internacional de las mujeres y con la intención de mitigar la mala imagen que tiene el gobierno respecto al respeto a las mujeres.

Cuál sería la sorpresa que del total de las mujeres del gabinete, que es de más de 50 por ciento de este, sólo acudieron dos secretarias de despacho, incluida la propia titular de la Semujer y la titular de la SEDUVOT, pero el resto, no sólo brilló por su ausencia, sino demostró que existe un divisionismo digno de lo que representa el actual gobierno de Zacatecas.

De acuerdo al oficio de invitación, estaría en el evento grabando un mensaje, la presidenta del Sistema Estatal DIF, Sara Hernández de Monreal, quien prefirió seguir su agenda de trabajo en Pinos que asolearse y perder el tiempo en la explanada de Ciudad Administrativa.

Tampoco estuvieron las secretarias de educación, Gabriela Pinedo Morales; la de Administración, Verónica Ivette Hernández; la secretaría de Desarrollo Social, Benelly Hernández Ruedas, ni la titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, Susana Rodríguez Márquez. El mensaje es muy claro, no hay unidad ni mucha intención de apoyar por parte de las titulares de las diversas secretarías.

El descontrol político se extiende a las subsecretarías y direcciones

Tampoco se vieron en el evento importantes subsecretarias de estado, que tienen mucho trabajo tratando de cuadrar las cifras y los números, y más resaltó la ausencia de las subsecretarías de Economía, cuya tarea de cuadrar los números es más importante que grabar un mensaje de unidad femenina.

Tampoco estuvieron presentes la directora del Instituto Zacatecano de Cultura, María de Jesús Muñoz, ni la directora del Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas, Laura Bermúdez, quienes no tienen un padrino político que las pueda sacar de los escándalos que están a punto de brotar en sus dependencias.

Tampoco estuvo la comisionada Presidenta de los Derechos Humanos, Maricela Dimas Reveles, quien se supone no depende del gobierno, se cree tenía la camisa bien puesta, ella prefirió preparar su informe de actividades, y en el que resaltó su falta de pericia política.

Lo que de origen pretendió Karla Guardado y el equipo de imagen del gobernador fuese un mensaje de la unidad femenina al interior del gobierno, se convirtió en un escenario catastrófico, ya que tuvo que depender de titulares de organismos públicos descentralizados e instituciones académicas, para que aquello del mensaje no fueran auténtico fracaso, si tuvieran poquito de sensatez optarían por lo difundir. Lo cierto es que quedó demostrado la ausencia de control político institucional, y la eventual candidatura a los que sea que pretenda de la titular de la Semujer, comenzó con el pie izquierdo.

Con mitin presionan a la rectoría de la UAZ mejore ofrecimientos

Integrantes del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) realizarán un mitin en rectoría el próximo martes para exigir al rector que mejore sus ofrecimientos hachos para evitar que estalle la huelga en los próximos días.

En la asamblea del sindicato realizada el viernes, los asistentes decidieron reclamar de esa manera para que el rector los distintos puntos del pliego petitorio ya que hasta ahora, en el terreno económico, el único acuerdo que ha avanzado dentro de las negociaciones es el compromiso de pagar el bono contractual de revisión que se debe hacer en febrero. La intransigencia entre los grupos radicales que mantienen el control político del sindicato se mantiene y parece que la decisión de la secretaria general no está en las oficinas del SPAUAZ.

Runrunazos

El sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas –STUAZ-, se desiste del movimiento de la Huelga, al considerar que son satisfactorias las repuestas que la Universidad Autónoma de Zacatecas –UAZ– al pliego petitorio y aceptar el 4% de aumento salarial y 1% a prestaciones no ligadas, así como, al cumplimiento de prestaciones Contractuales pendientes.

Este viernes se llevó a cabo la consulta sobre la respuesta por parte de la rectoría de la UAZ al pliego petitorio, donde se dieron los siguientes resultado: 1,947 votos a favor de la respuesta, 58 votos en contra y 615 votos nulos, por lo que se aprobó el desistimiento a huelga.