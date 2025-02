El Runrún: La persistencia en una desgastada disputa entre el gobernador y el alcalde de la capital

Miguel Varela, alcalde de Zacatecas. | Foto: Cortesía.

Las diferencias políticas, y hasta cierto punto de rechazo, que existe entre el gobernador David Monreal Ávila y el alcalde de la capital, Miguel Varela Pinedo, es un tema que se mantendrá hasta el final de sus administraciones, sin que algo bueno pueda surgir de ellas. Por el contrario, con el afán de pisotear y anular la presencia política del adversario, entre ambos gobernantes, lo único que crece y se mantiene es la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades. Mientras no se pongan de acuerdo en fumar la pipa de la paz, el subdesarrollo será la condena para los zacatecanos.

Hasta ahora, lejos de ver avances en las políticas de desarrollo, entre la crisis por el enfrentamiento que prevalece entre ambos políticos, lo único que crece es la pérdida de empleos, una violencia, aunque en apariencia controlada, persiste en el ánimo social y la prevalencia de un sector agropecuario golpeado por la sequía y la falta de programas de atención integral.

Las constantes zancadillas que permanentemente pone el titular del poder ejecutivo estatal al ayuntamiento de la capital, provoca la parálisis de aquel, y que se detenga el progreso y desarrollo de la entidad. Parece inviable que a 30 meses de culminar la gestión gubernamental del estado, los zacatecanos sigamos tratando de discernir si es que se va a construir el viaducto elevado y si es que se va a concluir antes de septiembre del 2027. Por ahora, los esfuerzos del alcalde Varela Pinedo apuntan a evitarlo al costo que sea.

Mientras tanto, la política asistencialista del gobierno, sólo evita que existan proyectos de desarrollo y vuelve viable una entidad que hace mucho no tiene fuertes inversiones empresariales que detonen el desarrollo y el crecimiento, a no ser por la entrega de becas y las despensas, que sólo duran para unos días, no existen políticas de inversión que traten de mantener la mano de obra.

Los zacatecanos no pueden considerar viable seguir viendo cómo se disputa el control político, sólo con la visión electorera rumbo al 2027 y no se diluyan esas diferencias en favor de grueso de la población. Debe haber conciencia gubernamental y zanjar las diferencias políticas.

Zacatecas pierde empleos y también el rumbo económico

El Instituto Mexicano del Seguro Social, confirmó que Zacatecas fue durante los 12 meses del 2024, la tercera entidad con mayor pérdida de empleos formales, y durante lo que va del año 2025, se han perdido poco más de mil 600 empleos, y la realidad es que la entidad registra poco menos que un colapso económico y muestra que no tiene dirección ni rumbo para revertir esa tendencia.

Hoy prevalece, aunque las autoridades no lo quieran ver, y prefieran contratar agencias publicitarias en lugar de desarrollar políticas concretas para revertir los números, una enorme crisis que afecta tanto a la economía como al bienestar y la seguridad de los zacatecanos.

El gobierno de David Monreal Ávila debe dar pasos para reactivar el empleo, implementando políticas que generen confianza en los inversionistas y detenga la fuga de trabajadores. También debe desarrollar una política integral que promueva la paz más allá de un slogan que ya caducó y apoyar a los agricultores para garantizar la sostenibilidad del sector agropecuario.

Quedan 30 meses, y quizá menos, porque el proceso electoral, aunque formalmente no ha arrancado, ya inició entre los aspirantes al 2027 para ganar el mayor número de adeptos. El gobierno estatal está a prueba y comienza la cuenta regresiva para enfrentar una elección crucial. De ese tamaño es el reto del nuevo secretario de economía, veremos si sus alcances políticos le dan.

La ruptura de Domínguez Garay con el rector de cara el proceso electoral en la UAZ

El ex rector de la UAZ, Francisco Javier Domínguez Garay y principal promotor de Rubén Ibarra Reyes, ha decidido romper todos los acuerdos políticos del Rector con el grupo renacimiento que encabeza el duranguense, debido a las profundas diferencias y a que según dijo “el rector permitió la intromisión de agentes externos a la UAZ y a que se alejó de la visión de quienes lo impulsaron a llegar a la rectoría hace cuatro años.

El pronunciamiento que hizo el ex rector Domínguez Garay, es un golpe fuerte pero que seguramente tendrá poco impacto en la definición de las posibles candidaturas, ya que si las cosas caminan como hasta ahora, podría salir un candidato que consense a todas las fuerzas políticas.

Todo ello impediría que exista competencia, ya que al unir a todas las corrientes en torno a una candidatura, vuelve inviable la diáspora de grupos y corrientes, y congrega en torno a una sola figura, cuya presencia crece cada día más y el secretario general de la institución. La sucesión la universidad está en marcha y las fuerzas se medirán muy pronto en el plebiscito del SPAUAZ.

Runrunazos

La recién electa dirección estatal del PRD Zacatecas que encabeza Néstor Santacruz será impugnada por la corriente de Camerino Eleazar Márquez Madrid, que sostiene que los acuerdos del IEEZ y TRIJEZ, que omiten el reconocimiento de los órganos de dirección del otrora PRD y contradice lo establecido por el INE.

Ante las ilegalidades derivadas de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), manifiestan que el Instituto Nacional Electoral (INE), en su acuerdo estableció que el procedimiento para constituir al otrora PRD como partido local en Zacatecas debe realizarse conforme a los estatutos vigentes al momento de la pérdida de registro. Dichos estatutos reconocen como órganos de dirección no solo a la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), sino también a la Mesa Directiva del Consejo y al X Consejo Estatal. Otro cuento de nunca acabar y que va a llegar a la sala superior del Tribunal Electoral.