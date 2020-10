El Runrún: Investiga la Fiscalía supuesto desvío de apoyos en el DIF

En los expedientes que tiene Salvador Villa, fiscal especializado en el combate a la corrupción, hay una carpeta del 2019 que señala presuntos actos de corrupción en el DIF estatal, dirigido por Omar Acuña. Según datos de la Fiscalía, el denunciante reportó que “se estaba llevando a cabo un apoyo para madres jefas de familia, por lo cual se tenían varios cheques que entregar, los cuales fueron entregados supuestamente a sus beneficiarias, lo que resultó falsó, encontrándose falsificadas las firmas y los cheques depositados a la cuenta de un particular”. Se sabe que la denuncia está en trámite y advierten que aún no es momento de dar por hecho que efectivamente hubo corrupción. El equipo de fiscal Murillo en ocasiones recibe denuncias sin sustento, por eso su chamba es dar con la verdad. Si algún funcionario resultó culpable debe ser castigado.

La cacería de Víctor Rentería

Atormentado por los millones de pesos que el gobierno tiene “tirados”, el secretario de Administración, Víctor Rentería, mantiene una persecución contra dos empresas que defraudaron al Gobierno del Estado. Una es Laboratorio y Equipo de Aguascalientes SA de CV, representada por Jorge Octavio Salinas. En los tiempos en que Leticia Soto estaba en la entonces Procuraduría, la compañía recibió un contrato por 5 millones 135 mil pesos para vender equipo pericial, pero quedaron mal con las entregas del material. Otro que señalan como defraudador es Fernando Loza Treviño, quien le vendió a gobierno un software para cuestiones de seguridad. El contrato firmado en 2016 fue muy bueno: 11 millones 811 mil pesos. El problema es que el programita no funcionó.

No los hallan

Rentería envió a emisarios y buscadores a San Luis Potosí y Aguascalientes para tratar de dar con el paradero de los empresarios. En los domicilios que tenían registrados no los encuentran, ni han podido ser notificados por parte de los juzgados. Las demandas en los tribunales no se integraron bien y llevan años atoradas. Recientemente el fiscal Francisco Murillo se sumó al escuadrón de búsqueda, al menos de manera más activa. Jorge Octavio Salinas sigue operando empresas en Durango, Aguascalientes e Irapuato, en cuanto a Loza Treviño estaría en Tlanepantla, estado de México.

Los quieren tumbar

No solo Gabriela Rodríguez corre peligro como titular de la Secretaría de la Función Pública. Hay quienes están presionando a la Legislatura para que se pronuncie en contra de los nombramientos de Jesús Limones, como contralor del Instituto Electoral, y el de Lalo Fernando Noyola en la Procuraduría del Contribuyente . De Chuy Limones han denunciado que no ha procedido un juicio político en su contra y a Noyola lo grillan por sus antecedentes de consejero electoral.

Invade Torres 21 la capital

Recientemente acordaron los promotores del Torres 21 intensificar operaciones en puntos estratégicos. Ayer el alcalde de Villanueva, Miguel Torres, anduvo por la colonia Tres Cruces en Zacatecas. Y dicen que van sumando más convencidos del proyecto más allá de Villanueva y la región de los Cañones. Torres ha estado en buen ánimo con los aspirantes del PRI Claudia Anaya, Fito Bonilla, Luévano y Peña, con la intención de ir consolidando la superalianza, independientemente de quién la encabece.

No llega

La oficina del PRD que dejó Arturo Ortiz Méndez pareciera casa abandonada del Infonavit. Les cortaron la luz, el agua y el teléfono. Al menos hasta ayer el delegado en funciones Rafael Hernández no se había presentado en las instalaciones del partido. El problema más grave es que tienen problemas para pagar la nómina de los trabajadores perredistas.

Runrunazos

El gobernador Alejandro Tello se reunió con los coordinadores administrativos de las dependencias estatales. Envió un mensaje de austeridad y recomendaciones para que sean cuidadosos con el gasto, de aquí al final de quinquenio. * Elisa Ramos, una de las capitanas del D21 en Guadalupe, se ha ganado el respeto, la confianza y aprecio de Catalina Monreal y la delegada de Segob, Martina Rodríguez. Dicen que el trabajo que Elisa ha hecho para la 4T ya lo quisieran tener los priístas de Guadalupe. * No solo la síndico de Ojocaliente, María de Jesús Hernández se metió en broncas por su carácter violento ( desgreñó a una trabajadora). El regidor Ernesto Rodríguez fue señalado por protagonizar un pleito familiar en el que supuestamente agredió a su tía y tío. En Ojocaliente lamentan mucho la actitud del edil. ** Los diputados federales Marychuy García Guardado, Òscar Novella y Samuel Herrera firmaron una petición de recursos para Zacatecas, que enviaron al secretario de Hacienda Arturo Herrera. Le advierten que de los 2 mil 800 millones de gasto en nómina para la educación, la Federación solo pone 1,200 millones. * El priísta Felipe Cabral ya se anda destapando para diputado federal migrante. Lo apoya Román Cabral, de Zacatecanos Primero.