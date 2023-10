El Runrún: Hay más de un zacatecano incomunicado en Acapulco

Rodrigo Reyes informa que el gobernador está bien en Acapulco. | Foto: Cortesía.

Cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la noticia de que dos mexicanos fueron secuestrados por la organización terrorista Hamás en el conflicto en la Franja de Gaza, de inmediato dio indicaciones de que se buscaran los mecanismos de ayuda para tratar de liberarles del cautiverio y, aunque no se ha logrado, los esfuerzos siguen.

En Zacatecas, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, cuando supo de que el Huracán Otis pegó con fuerza y devastó una importante zona del puerto de Acapulco, de inmediato salió a decir que se había logrado comunicación con el gobernador de Zacatecas, David Monreal, quien se encontraba en la zona asistiendo a la Convención de Minería, pero se olvidó de muchos otros zacatecanos que también están en la costa sufriendo los estragos del huracán.

El secretario “multitask” (según las diputadas) olvidó que en el recinto de Mundo Imperial, sede de la XXXV Convención Internacional de Minería, había más zacatecanos, estaba una delegación de 32 estudiantes y cuatro maestros de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes hasta el momento siguen incomunicados, lo que por lo menos debió hacer, por cortesía, era anunciar que ya se buscaba, al igual que la delegación que encabeza el Gobernador, la forma de lograr tener a salvo a los zacatecanos en Acapulco y trasladarlos a tierra zacatecana lo más pronto posible.

Extraoficialmente se dice que los zacatecanos que están en la playa de Guerrero se encuentran bien, en el caso de los estudiantes de la UAZ el que tuvo que salir a dar tranquilidad a las familias de los zacatecanos fue el Rector Rubén Ibarra Reyes, quien declaró estar en toda la disposición de gestionar y apoyar en lo necesario para traerlos de vuelta a casa, e informó que ayer mismo por la tarde tuvo comunicación con el C5 de Chilpancingo y que los universitarios que se hospedan en el Hotel sede Gamma Copacabana se encuentran bien. Nada costaba un poco de sensibilidad institucional.

Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia

Una vez que se acerca el fin de año, y también los tiempos para definir el proyecto de presupuesto de egresos para el siguiente, el que está muy preocupado y ocupado en lograr los recursos que se comprometieron en septiembre para levantar el paro de actividades en la Fiscalía General de Justicia es Francisco Murillo Ruiseco, quien no está quieto y ya proyecta el ejercicio de los recursos.

Por esa razón, ya se reunió con el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza y el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, para revisar el anteproyecto de presupuesto para el 2024 de la Fiscalía y asegurarse de que se incluyan los incrementos salariales que se comprometieron en septiembre pasado.

El lunes cuatro de septiembre, los trabajadores de la institución y la Fiscalía junto con la Secretaría General de Gobierno, firmaron un convenio que permite tener incrementos salariales escalonados a partir del primero de enero, los que menos ganan podrían alcanzar un incremento de hasta 30 por ciento, por esa razón apenas cerrando el mes de octubre el Fiscal General de Justicia ya ando preparando su anteproyecto de presupuesto. No quiere sorpresas.

Buena fue la respuesta del secretario de Finanzas, quien entiende que la Fiscalía, para cumplir con los compromisos que tiene, requiere un presupuesto creciente, que permita proyectar un mejor alcance en resultados y poder estar a la par del trabajo de contención que ahora hace la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército así como la Guardia Nacional. Se espera que la voluntad política del gobernador siga y que lo mismo pase con los diputados locales.

Piden comparezca el Fiscal ante diputados

Hablando de diputados, una vez que concluyeron las comparecencias con motivo del segundo informe de gobierno, los legisladores locales aprobaron de manera unánime citar a comparecer al Fiscal General de Justicia del Estado para que brinde explicaciones por la situación de impunidad que se vive en la entidad. Ahora sí que “el burro hablando de orejas”.

Si alguien vive en medio de la impunidad son los diputados, que van cuando quieren, se ausentan cuando quieren y tienen muchos pendientes legales que no han resuelto, y ahora quieren apretar al Fiscal, que aunque en algunos casos tienen razón en señalar la tardanza, también es cierto que la institución no cuenta ya con los medios financieros necesarios, apenas le alcanza para cerrar el año.

Si de impunidad se trata los diputados tienen pendientes varias enajenaciones de predios, como el que ocupa el C5 que no han querido cerrar el trámite por sus deseos, y eso que tienen en vilo el proyecto de continuidad de Centro de Comando, entre muchos que simplemente, porque de manera impune no van a trabajar, no pueden dar certeza jurídica a la entidad.

Es cierto, que “el Congreso del Estado no es burla de nadie” como dijo el legislador Ernesto González Romo, lo que quiso decir fue: “no es burla de nadie más que de nosotros”. Además del saqueo, porque generan casi nada de productividad legislativa contra los recursos que reciben.

Runrunazos

Un golpe importante dio la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad al detener a una célula de un grupo delictivo, ya que la aprehensión se logró mediante trabajo de inteligencia y una eficaz acción de contención y reacción. Falta que la sociedad genere una mayor confianza en la corporación que paulatinamente va dando resultados.