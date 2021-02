El Runrún: Gobierno de Julio César demanda a la Secretaría de Finanzas

Los síndicos de Guadalupe y Villa González Ortega, María de la Luz Muñoz y Jorge Medina, demandaron a la Secretaría de Finanzas. En los dos ayuntamientos reclaman descuentos de participaciones federales que les hizo la secretaría, por instrucciones de las autoridades laborales, a fin de que cumplieran con el pago de laudos, derivado de las múltiples demandas de extrabajadores que siguen enfrentando. Se acordó en el Tribunal Superior de Justicia del Estado que sería el magistrado Juan Antonio Ortega Aparicio quien determinaría si hay fundamento o no en los reclamos. Pero mientras eso ocurre, en la administración de Julio César Chávez, más que culpar del problema a Gobierno del Estado, responsabilizan a los anteriores gobiernos municipales. Señalan que en los últimos años la nómina y los compromisos en Guadalupe se inflaron a tal punto, que el actual ayuntamiento llegó asfixiado.

El que se va y el que se queda

Erik Muñoz ya comenzó a hacer algunos cambios desde su nombramiento como secretario General de Gobierno. Designó a Sara López como su secretaria particular y anticipan en la dependencia que vienen más movimientos por órdenes de Muñoz. Tiene que aprovechar los meses que le quedan en el puesto. En tanto, el exsecretario Jehú Salas está dedicando su tiempo para ir y venir a Ojocaliente, en su sueño de ser diputado de aquel distrito. Uno de sus supuestos rivales en el bando de la 4T sería el exdiputado Gilberto Zamora, muy allegado al grupo de Rafa Flores. Con un contrincante de gran experiencia y popularidad la suerte del ex Secretario General de Gobierno depende más de su lugar en la lista de plurinominales. En tierra y aire, Jehú no tiene modo que su corta y poca notable carrera política se imponga.

Viejos escándalos en Sombrerete

La disputa por la presidencia de Sombrerete, entre los hermanos Chilo Murillo y el actual alcalde Alan Murillo genera ya guerra sucia. Presuntamente, al gasolinero Chilo le recordarían un par de denuncias que enfrentó hace años. Una es de sus parientes Jaime y Joshio Murillo, que lo denunciaron por daño en las cosas. Chilo les rentaba un local y como supuestamente no le pagaban les bajó el switch y se echaron a perder productos refrigerados. Cecilio también enfrentó una denuncia por supuesto acoso que interpuso una de sus exempleada. El empresario alegaba que la trabajadora le estaba echando a perder el negocio y esta, asesorada por un tío que es abogado, lo denunció para defenderse de las acusaciones de “movidas chuecas” que Chilo le hizo. El gasolinero llegó a pisar los separos, pero pagó fianza. Atribuye esas denuncias a que lo querían “exprimir” y ahora a que le quieren cerrarle el paso a su proyecto por el PAN. En Sombrerete, es claro que el hermano incómodo, y muy desprestigiado es Chilo mientras que Alan parece ya tener suficientes simpatías y arraigo para su reelección en la Presidencia Municipal.

Vendría relevo de suplente

No está despedido el director de Obras Públicas de Jerez, José Ángel Flores. Está suspendido.

El contralor municipal Alejandro Girón le interpuso un procedimiento por “daños al erario”, en el que se observó una obra que se habría pagado anticipadamente. “Yo no tengo nada que esconder”, alega el funcionario de Obras Públicas. Todo mundo sabe de su distanciamiento con el alcalde Antonio Aceves. Ángel es amigo tanto del presidente municipal como de José Viramontes Rodarte, el famoso Pepe Pasteles. Pero la política ya les ha marcado sus distanciamientos. Flores atribuye los procedimientos en su contra a cuestiones políticas. Y si esos procesos avanzan, podrían tumbar al arquitecto de su condición de alcalde suplente, en caso de que El Charro Aceves pida licencia. Dicen que en ayuntamiento tienen listo a Francisco Valdez Jiménez para que sea el nuevo director de Obras Públicas. Quienes defienden al todavía funcionario municipal advierten que no lo pueden despedir hasta que no se compruebe que efectivamente haya incurrido en alguna corruptela, y que sea de carácter grave.

Los juegos del hambre en el TSJEZ

Cada año hay y habrá grillas en el Tribunal Superior de Justicia porque al presidente Arturo Nahle y los demás magistrados se les exigen 20 basificaciones. Esos reconocimientos se cabildean, se pelean y se discuten durante todo el año. Al final nunca faltarán los que no estén conformes. En la última entrega hubo cinco trabajadores que fueron tachados de la lista. Entre esos cinco no faltan quienes ya están culpando a algún magistrado o funcionario por haber sido rechazados.

Runrunazos

Ya se apuntaron los morenistas para las candidaturas y como estaba previsto, Ulises Mejía concluyó su registro para el Ayuntamiento de Zacatecas; la síndico Ruth Calderón también se anotó. Saúl Monreal no tendrá competencia en la 4T para buscar la reelección en Fresnillo y Fernando Galván clama a los Monreal para que lo dejen ser candidato en Río Grande. * Por instrucciones de Tello, en estos días se pagarán cinco de los 20 días de aguinaldo para los jubilados del Issstezac. Con el pago de las mensualidades no han tenido problemas hasta el momento. * Un grupo de deportistas, entrenadores y gente del gremio estaría haciendo un pronunciamiento hoy. Sería otra de las manifestaciones de apoyo al proyecto del D21. El director del Incufidez, Adolfo Márquez, no fue convocado y no tiene nada que ver con ese movimiento.