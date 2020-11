El Runrún: Enrique se las quiere cobrar a Julio César

Se acerca la hora de la venganza para Enrique Flores. El presidente estatal del PRI y exalcalde de Guadalupe quiere cobrarle todas las afrentas al presidente municipal Julio César Chávez y todos los funcionarios que crecieron con él en la colonia Indeco. Enrique sabe que si Chávez se reelige, serían otros tres años de acusaciones y grillas contra él. En cambio, si el PRI recupera Guadalupe será una cacería de morenistas. Flores fijó una de las prioridades del partido en Guadalupe. Envió a Héctor Pastor, su exsecretario de Gobierno, como delegado, y convocó en el comité a los principales liderazgos del partido. No pasó desapercibido que estuvo ausente el secretario de Desarrollo Social, Roberto Luévano.

Se guardan los corajes

Gerardo Casanova, Petra García, Cliserio del Real, Jairo Mendoza, entre otros, reafirmaron unidad para echar de Guadalupe a los morenistas. El Antorcho Ávila, uno de los salvadores antiMorena, reprocha falta de atención del ayuntamiento y ya tendría listo un script por si le toca enfrentarse a Julio en un debate. Fredy Barajas, otro que quiere ser candidato, buscó a otro enemigo del alcalde: el excontralor Carlos Salmón, resentido desde que le arrebataron la candidatura de Morena.

Chocan priístas y funcionarios

Por muy cercanos que sean al gobernador Tello, hay funcionarios que todavía no se ganan ni el aprecio ni la confianza de los viejos círculos del PRI. Uno de ellos es el secretario General de Gobierno, Jehú Salas, a quien quieren “obligar” a buscar la diputación en las urnas, no en las negociaciones. En la vieja guardia del PRI reiteran que no es lo mismo el trabajo partidista que la chamba en gobierno. Ni ser conocido en la militancia que en las oficinas. Como ejemplo de esas comparaciones ya hubo un fracaso: Julio Huerta, secretario particular en el DIF estatal. Con todo y sus influencias en el gobierno de Tello, la militancia de Jalpa lo mandó por un tubo. No pudo ser delegado municipal y difícilmente será candidato a la alcaldía. Quizá una regiduría sí le alcance.

Mejor Pedro que Enríquez

Una propuesta que se hizo para la súperalianza PRI-PAN-PRD es que, en el siglado de candidaturas, la capital del estado sea para los azules. Noemí Luna, presidenta del PAN, dijo que no había negociación: Zacatecas es para los azules y eso está aceptado. Ahí está Alejandro Enríquez Suárez del Real, presidente de la Coparmex, quien da por hecho que será el elegido, al grado que ya piensa en quiénes contratará para su campaña. Pero Enríquez no convence ni gusta. Muchos, dentro y fuera del PAN ven mejor al diputado Pedro Martínez. Se dice que, en la súperalianza, el siglado de un municipio para determinado partido, no significa estrictamente que el candidato deba ser militante de ese instituto. Otras propuestas para Zacatecas eran Heladio Verver y Juan Carlos Pérez, quien ya quedó descartado. El distrito 3 local también sería para el PAN; supuestamente iría Tere López García.

Sin certeza

Como suele suceder a finales de año, la UAZ mantiene en suspenso el pago de nómina y prestaciones. Por eso, el dirigente del SPAUAZ José Juan Martínez prepara ya un emplazamiento a huelga, que todavía le tocará atender al rector Guzmán. Aun y cuando se consigan recursos para saldar quincenas y aguinaldos, quedará el hueco de aportaciones pendientes para seguridad social y Fovissste de muchos catedráticos. Trabajar en la UAZ ha sido para algunos estar en buró de crédito ante el Fovissste.

Runrunazos

Aida Lugo y la exsubsecretaria de la Función Pública, América Selene Dávila, están en la lista de candidatas para relevar a Raquel Velasco en el Tribunal de Justicia Administrativa. A Raquel le ven muy pocas posibilidades de que pueda hacer algo para acomodar a su recomendada Myrna Madera. * La diputada Perla Martínez hizo un llamado para que se respete el lineamiento del INE en cuanto a la paridad de género en candidaturas a gubernaturas. Pero la línea en los partidos es diferente. No quieren limitaciones en la selección de sus perfiles. * El contralor de Zacatecas, Paco Rivera busca un lugar en las alineaciones para el 2021. Como muchos otros, habría pedido a Fito Bonilla, que se le tome en cuenta. * Tony Casanova, hijo de Angélica Náñez, llegaría a ocupar una de las carteras del PRI en el comité estatal. * Mirna Maldonado quiere la reelección en el Distrito 1 federal. Se ha mantenido leal a los Históricos de Morena y por eso les preocupa la amenaza de los monrealistas en las negociaciones. En ese distrito, Norma Castorena quiere la revancha, sea con Mirna o contra quien sea.