El Runrún: El pleito entre gobernantes de Zacatecas rompe la barrera del respeto

Juan Manríquez, Coord. de la GN en Zacatecas. | Foto: Cortesía.

La reacción del Gobierno del Estado ante las acusaciones del alcalde Miguel Varela no solo fue desproporcionada, sino también reveladora de una estrategia política basada en la confrontación antes que en la solución. En lugar de exhibir un “mirador” descuidado como prueba de la supuesta ineficiencia municipal, el Ejecutivo pudo haber presentado un plan integral para la rehabilitación y construcción de al menos diez miradores en la capital, demostrando con hechos y resultados una verdadera preocupación por el bienestar ciudadano. Pero optar por la confrontación mediática en lugar de la eficiencia solo refuerza la percepción de que en Zacatecas se gobierna con ocurrencias y no con visión de Estado. La política del desgaste y la polarización, como bien lo advirtió el obispo Sigifredo Noriega Barceló, solo contribuye a debilitar el tejido social, cuando lo que urge es una gestión que, en lugar de pelear espacios en los medios, presente soluciones tangibles que mejoren la calidad de vida de los zacatecanos.

Resulta absurdo que se pretenda equiparar el alcance de una página de Facebook manejada por la Secretaría General de Gobierno con una plataforma nacional como MVS Noticias, que durante más de dos años ha marcado agenda en el debate público del país.

La política de pacificación es debido a la coordinación de los generales

Los zacatecanos tuvimos la fortuna de que, cuando los generales Alejandro Vargas, de la SEDENA; Juan Manríquez, de la Guardia Nacional; y Arturo Medina, de la Secretaría de Seguridad pública, encabezaron operativos en el estado al mando de sus respectivos batallones, lograron reducir los índices de inseguridad. Tal y como hubiera ocurrido si se les hubiera llamado a liderar acciones similares en un estado como Sinaloa, su experiencia acumuladas de 30 años combinados en seguridad y vigilancia fue clave para la estrategia de contención

Además no es casualidad que estos generales hayan trabajado con tal nivel de coordinación y eficiencia: son compañeros del Colegio Militar y, años atrás, ya habían coincidido en otras responsabilidades dentro de las fuerzas armadas. Su conocimiento mutuo, sumado a su disciplina y compromiso, ha sido determinante en la aplicación de estrategias de seguridad con resultados concretos. Pero, sobre todo, su actuación responde a un principio fundamental: su lealtad está con el pueblo de México, no con un gobierno en particular. Independientemente de quién ocupe el poder ejecutivo, su misión es clara: trabajar por la seguridad del país y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Ojalá que en el ámbito político existiera la misma capacidad de coordinación y efectividad.

Sigue la inútil polémica de la “Mortaja”

En tiempos donde las redes sociales amplifican rumores, una mentira repetida muchas veces termina pareciendo verdad. El caso de La Mortaja, de Rafael Coronel, es un ejemplo de cómo la desinformación genera confusión. Se ha afirmado, erróneamente, que la pintura fue sustraída ilegalmente del museo, cuando en realidad fue retirada por el hijo del artista, su heredero universal. Este debate se acabaría si el gobierno estatal mostrara los documentos que, cabe aclarar, son públicos. La escritura de donación deja claro que La Mortaja nunca fue parte del acervo estatal, y que el propio Coronel retiró la obra en 2018, antes de su fallecimiento. No hubo robo ni sustracción ilegal, solo una decisión legítima de la familia. Si el gobierno realmente protegiera el patrimonio zacatecano, ya habría usado estos documentos para desmentir los rumores. No hacerlo deja espacio para la especulación y la desconfianza. En lugar de alimentar dudas, las autoridades deben dar información clara. De nada sirve quejarse de la salida de una obra si no se destinan recursos para conservar las que aún están en custodia. La solución es simple: mostrar los documentos y acabar con el rumor.

Otra vez la mala economía le da la bienvenida al nuevo secretario

Según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) para septiembre de 2024 Zacatecas registró disminución en la construcción y en la industria manufacturera. De acuerdo con el estudio realizado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la actividad industrial registró además un descenso del -1% en septiembre de 2024.

El sector más afectados fue el de la construcción, que presentó una contracción de -7.2% con respecto a septiembre de 2023. Asimismo, la industria manufacturera también experimentó una disminución de -2.8% para octubre de 2024.

Aunque Zacatecas no se encuentra entre los estados con mayor decrecimiento, sí registró un descenso del -1.0 en comparación con los 4.23 por ciento que registró en octubre de 2023. Queda evidenciado que no existe un política económica que ataje el problema. Esta es la bienvenida al nuevo secretario de economía.

Runrunazos

Hoy, en Tierra Adentro, se reunirán los empresarios más importantes de Zacatecas para discutir las perspectivas económicas del estado y del país en la 1a Cumbre Grupo ISLO – Mifel. Con la presencia del presidente y CEO de Grupo Financiero Mifel, Daniel Becker Feldman, y su economista en jefe, Sergio Alejandro Luna Martínez, el análisis sobre la coyuntura económica promete ser de alto nivel. Más de uno seguramente se pondrá nervioso con lo que ahí se diga.

Este día está programado un mitin organizado por el Comité Ejecutivo del SPAUAZ en la Rectoría de la UAZ, pedirán al rector que incremente su oferta de aumento de salario. Veremos donde hay mas sensatez, si en el Rector o en la secretaria general del Sindicato.