El Runrún: Despiden gente por no apoyar al alcalde; “guerra sucia”, dice

El petista Daniel López, uno de los consentidos de la 4T, ha sido señalado de despedir recientemente al menos a una docena de burócratas de Ojocaliente, debido a que no lo están apoyando en su proyecto de relección. Hay evidencia que revela que el mismo alcalde pidió una lista para saber “quién está con nosotros y quién no” . “Me llegó un recurso, un adelanto de participaciones porque vamos a despedir gente. Gente que no participe, que nada más esté nadando de muertito se va ir para afuera. Dicen ellos ‘nada más cumplo mi trabajo y nadie me puede obligar’ se van. Pues ahora van a cambiar las cosas. Sí se van, pero se van a ir a su casa ya definitivamente”, se le escucha decir en un audio. El edil alegaba que ellos lucharon por llegar a la presidencia municipal y habían estado sacando “unos eventos”.

“Lo sacaron de contexto”

Daniel López reconoce que efectivamente hizo esos comentarios, pero según él lo sacaron de contexto y esas declaraciones las hizo en 2018. “Es guerra sucia”, dice al insistir que su gobierno no condiciona chambas a cambio de apoyo político. Sin embargo, curiosamente están coincidiendo algunos despidos en estos tiempos electorales. Las víctimas serían allegadas a Humberto Rincón, candidato perredista. El del PT también está confrontado con el candidato priísta Héctor Bernal, su socio y cómplice de antaño.

Esconden a Marco Flores

Ayer por cierto, David Monreal tuvo gira por Ojocaliente, Cuauhtémoc, Luis Moya y Trancoso. Esta vez ya no apareció el cantante Marco Flores. Se mantuvo escondido luego de restarle nivel a las campañas del D21 con expresiones como la de “pinches viejas”. Pero hay otro motivo para no verle la cara en los eventos de David Monreal. Marco va como diputado federal pluri de Morena, pero sus intervenciones no corresponden a las de un candidato. En los eventos, el de la banda Jerez actúa más como cantante, animador o payaso y eso tiene un costo que puede ser tabulado por el mismo INE. Así, cada mitin al que vaya el artista se estará fiscalizando. Independientemente de que cobre o no, los shows de Flores pueden estimarse en dinero y sumarse al registro de gastos de campaña. Por eso, cargar con el cantante resulta caro política y económicamente.

Broncas en el PT

Según datos del INE, el PT de Alfredo Femat tiene serios problemas financieros. De las diferentes sanciones que se le han impuesto al partido, desde 2017, al partido le queda un monto por saldar de 6.4 millones de pesos. Ese dinero es más de lo que recibirá este año por financiamiento ordinario, que son 5.8 millones de pesos. Hay candidatos de la región de los Cañones que ya están desesperados estirando la mano y quieren dinero para las campañas. Uno de ellos es Francisco Reyes del Teúl de González. Pero hasta el momento a nadie de los candidatos (ni siquiera al Waca Guzmán) le han soltado dinero. Las quejas se toman como un pretexto para no salir a las comunidades.

¡Peligro!

Se empalmaron las agendas de los candidatos a la alcaldía de Guadalupe Julio César Chávez y Osvaldo Ávila. Ambos programaron un mitin para hoy a las 6 de la tarde en la colonia El Mezquital. Cuenta la leyenda que el abanderado de la coalición Va por Zacatecas tendría la intención de confrontar a los morenistas y reventarles el evento. Tiene ya lista a gente de San Luis Potosí con la consigna de armar alboroto y escándalo, al estilo de la vieja escuela de Antorcha Campesina. Según dicen, Osvaldo está preocupado por el panorama adverso y por eso su equipo estaría preparando ataques como medida desesperada.

Runrunazos

Claudia Anaya, candidata a la gubernatura por PRI-PAN-PRD, también ofreció como su rival de Morena, obras de infraestructura carretera. Recriminó que a la SCT, que en Zacatecas mangonea Jorge Raúl Aguilar, no le mandan dinero para proyectos en Zacatecas. El año pasado, Herminio Briones como alcalde de Pinos se quejó de que Aguilar le mochaba kilómetros a los proyectos. * Mientras se resuelve el tema de Ulises Mejía, en el PES anotaron a su tío Horacio Mejía como candidato provisional del PES al distrito local 1. Horacio, quien fue alcalde de Calera, registró a su hijo como suplente. * Una revancha interesante que quieren lograr los priístas es la de Norma Castorena en el distrito federal 1. La también líder sindical de la SSZ no ha dejado de exigir gestiones para los agremiados y ha estado muy atenta a los avances de las jornadas de vacunación de Gobierno Federal. De llegar al Congreso de la Unión, sus prioridades legislativas son en el tema de salud.