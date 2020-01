El Runrún: Descartan “otro Nahle” para magistrado en el TSJEZ

Todavía se analizan perfiles que el Ejecutivo propondrá para que se conviertan en magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Aún se analiza quiénes irán, pero ya se sabe quiénes no. El gobernador Alejandro Tello no quiere que se repitan las grillas que ocurrieron cuando se designó magistrado a Arturo Nahle, donde hasta impugnación hubo y se cuestionó mucho el tema político en la elección. Por eso, para llevar la fiesta en paz con el coordinador de diputados de Morena, Chuy Padilla, y los líderes de otras bancadas, se buscará elegir perfiles más técnicos que políticos, con carrera judicial y que las designaciones no se vean como el pago de favores. Por eso, quedan descartados cuadros como el exjefe de Oficina del Gobernador, Juan del Real, y Federico Soto, coordinador jurídico, quien se lamenta: “dicen que estoy impedido”. Y sí lo está, le aseguran en el gobierno. A quién todavía le ven posibilidades y no la han descartado es a la actual presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Raquel Velasco.

Sueño de jueces

La terna podría llegar al Congreso este miércoles o jueves. Se dice que estaría incluido algún funcionario del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas, o del mismo TSJEZ, en la idea de que algún juez pueda ser promovido a magistrado. De estos, no son pocos los que sueñan con llegar al cargo, como Sergio Rodarte y Ángel Muñoz. Muy pronto, el actual presidente del tribunal, Armando Ávalos, y la magistrada Sonia de la Fuente, podrán irse a descansar. De los magistrados que se quedan y los dos nuevos que llegan tendrán que lidiar con pendientes de problemas financieros y los críticos asuntos en materia de inseguridad.

No quieren quedarse atrás

El presidente de Fresnillo, Saúl Monreal, se indignó por el evento masivo que hizo el priísta Fito Bonilla y que muchos interpretaron como destape. Aunque dice que no son todavía tiempos electorales todos los aspirantes a la gubernatura del 2021 están ya apurados por hacerse notar. La senadora Geovanna Bañuelos ya retomó a Zacatecas en su agenda legislativa; El Oso Medina está armando equipo en recorridos por municipios y el senador José Narro quiere trabajar aliados en las dependencias federales, como Nacho Fraire, del Instituto de Migración.

Para valorar

Otro morenista que no se descarta es el presidente de la capital, Ulises Mejía. Pero según el alcalde, más que entrarle a la carrera de los destapes abiertamente, su apuesta es seguir enfocado con el trabajo en la presidencia, que dice tendrá que ser su reto y carta de presentación. Y si los resultados son lo suficientemente favorables, la misma ciudadanía decidirá que Ulises tendrá que ser uno de los que estén en la pelea.

Apoyo a Jerez

La diputada local Emma Lisset López Murillo consiguió 300 mil pesos en Gobierno del Estado para que, junto con el alcalde de Jerez, Toño Aceves, se pudiera inaugurar una sala sensorial en el Centro de Rehabilitación Infantil y Juvenil de Jerez. En la sala sensorial se podrá atender a niños con padecimientos como el autismo. El Charro Aceves no se olvidó de agradecerle a la diputada por la gestión de este espacio y la reparación de la carretera al Cargadero. Se vio la buena relación entre municipio y diputada. Así debería ser en todo el estado.

Deuda peligrosa

El presidente de Sombrerete, Alan Murillo, debería empezar a preocuparse por la creciente deuda que el ayuntamiento tiene con el IMSS y que se estima ya ronda los 70 millones de pesos. Es cierto que el sector empresarial y mucha gente del Pueblo Mágico ha exigido una mayor cobertura y atención del instituto, pero advierten que eso no es justificación para que el alcalde deje de pagar. Al parecer, el principal problema que ha hecho crecer la deuda es el colosal aumento en la nómina.

Runrunazos

Por parte de Los Históricos de Morena, hay perfiles como los diputados federales, Óscar Novella y Mirna Maldonado, encargados de defender políticas cuestionadas de Gobierno Federal, como el mismo Insabi del que piden dar tiempo para que tenga buen funcionamiento. Pero en esas encomiendas para defender al Presidente de la República, en las que también se suman monrealistas como Samuel Herrera, sigue sin aparecer el dirigente estatal del partido, Fernando Arteaga Gayán. * En el gremio de los ganaderos crecen los inconformes contra el cacicazgo de Cuauhtémoc Rayas, dirigente de la UGRZ. Al de Sain Alto lo acusan de meter mano y arruinar un proceso de elección en la asociación de Santa María de la Paz. A Rayas, dicen, ya se le debe poner un alto por tomar la unión ganadera como patrimonio propio e imponer su voluntad entre todos los agremiados.