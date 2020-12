El Runrún: Dan luz verde para reactivar movimiento en Zacatecas

Luego de largos meses de confinamiento por la pandemia del Coronavirus, se tuvieron acuerdos del Consejo Consultivo Covid y Apoyo a la Economía del Estado de Zacatecas para reactivar actividades turísticas, deportivas y culturales. Los gimnasios por los que tanto clamaba el contralor de Guadalupe Julio César Nava tendrán un aforo permitido del 35%, las albercas tendrían un 25% y horarios restringidos. Adolfo Márquez, titular del Incufidez, aclara que se trataría de las piscinas privadas, ya que en el instituto van a estar de vacaciones. También desempolvarán el Teleférico, Mina del Edén, Turibús y museos, además de centros deportivos al aire libre.

Piden calma

El director del Instituto Zacatecano de Cultura, Poncho Vázquez, y su coordinador administrativo Pablo Torres, pidieron calma y unos días para hacer efectiva la reapertura. Y es que una buena parte de los guardias y personal que trabaja en los museos es de edad avanzada y muy vulnerable ante el Coronavirus. Por eso no se descarta incluso contratar a personal de empresas privadas para darle atención a los museos. Por cierto, este viernes se presentaría la obra En busca de Santa en el Palacio de Convenciones. Los espectadores verían el show desde el estacionamiento, sin descender de sus vehículos. Ante la reapertura de actividades, el gobierno de Tello valoró las cuestiones económicas para dar luz verde en algunos sectores.

Se fue a la 4T

Muy mal cayó en la alianza contra Morena el respaldo en Fresnillo que dio Chuy Badillo al alcalde Saúl Monreal. Roberto Badillo, uno de los líderes de propietarios de bares y antros en El Mineral, fue con su primo Chuy a una reunión con el presidente municipal. Jesús ya estaba acoplado muy bien y fue evidente su respaldo hacia la administración municipal. De tal forma, Chuy ya está sumado del lado de la 4T y dejó colgados a los panistas, perredistas y priístas. “Que mejor que entre amigos estemos unidos y jalemos todos para un mismo lado”, le dijo a Saúl.

Hay que esperar

Presumen los del D21 que a David Monreal no se le complica el esquema de equidad de género en las candidaturas de Morena para las 15 gubernaturas próximas a renovarse. Los de la 4T han dicho que independientemente de lo que les marcara el tribunal electoral, propondrán a siete mujeres o quizás ocho. Parece haber más perfiles femeninos en la 4T que en el bando opositor. Layda Sansores iría en Campeche, Lorena Cuellar en Tlaxcala y Clara Flores en Nuevo León. Mientras tanto, en el PRI nacional insisten en que la candidata sea mujer. Fito Bonilla habría pedido a su equipo esperar.

Quieren caras nuevas

Entre los aspirantes a la capital, la consultora 4P Marketing de Héctor Ramírez hizo una medición que dejó claro que de los priístas Arnoldo Rodríguez es el más conocido, pero eso no implica que generaría buena votación. En una medición para el Distrito 2 local Víctor Rentería aparecía con 14 puntos porcentuales de preferencia, por encima de un 2% de Arnoldo Rodríguez. Para la capital, en otro escenario Alejandro Enríquez, de la Coparmex, tuvo un 1% de preferencias y Juan Carlos Pérez, un 12%. Según cifras del estudio, al exdelegado de Economía no lo conoce mucha gente, pero los que lo identifican dicen que votarían por él. Entre las recomendaciones que le dan a la alianza PRI-PAN-PRD se advierte que la gente quiere “caras nuevas”, en general hay desconocimiento de los aspirantes y hay una fuerte tendencia a votar por Morena como partido. En varios estudios han incluido a la diputada Mónica Borrego, pero ella está más interesada en una diputación federal que en la presidencia de Zacatecas. En la encuesta de Ramírez no se incluyó al actual alcalde Ulises Mejía.

Compadrazgos

Decía el gobernador Tello que, al menos en Gobierno del Estado las bases no se iban a entregar ni por compadrazgos, cuestiones políticas ni otro tipo de influyentismos. Pero en Nochistlán, según dicen, no sucedió así. Valió más la complicidad y amistad del alcalde Armando Delgadillo para otorgarles bases a su confidente Roberto Ojeda y a Lulú Lomelí. “Amor con amor se paga”, diría el presidente municipal, pero ese afecto no se los ha mostrado mucho a sus gobernados.

Runrunazos

Las expectativas sobre las negociaciones con el PAN y PRD han pausado los planes en el PRI para ir sacando registros y convocatorias, pero ya van saliendo algunos apuntados. Para la presidencia de Pánuco ya anda levantando la mano César Villicaña, funcionario de la Secampo. Alega que en su experiencia de trabajar con Fito Bonilla y luego con Gustavo Uribe, conoce temas técnicos del campo y el potencial en el municipio. *** Se jactan en la presidencia de Guadalupe que el subsecretario de Gobierno municipal, Manuel Torres Maldonado prefirió a sus amigos del Grupo Indeco que al secretario General de Gobierno Jehú Salas. A Torres le pidieron definirse entre sus dos chambas, la de gobierno estatal o la del municipio, y por lo visto le dio prioridad a Guadalupe. ** Se tiene previsto que hoy sea aprobado en el Congreso el paquete económico para el 2021 de Gobierno del Estado.