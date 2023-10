El Runrún: Cuándo llega el nuevo Fiscal General de Justicia

Francisco Murillo R., Fiscal General de Justicia. | Foto: Cortesía.

En el hipotético caso de que en breve se reúna la Junta de Coordinación Política de la Legislatura y reciba el documento de renuncia del Fiscal General de Justicia, corre un plazo de 20 días para que la Comisión de Justicia integre una lista de al menos, cinco candidatos al cargo, aprobada por el voto de las dos terceras partes de os miembros de la legislatura presentes, misma que se enviará al titular de poder ejecutivo.

Una vez recibida la lista a que se refiere la fracción primera del Artículo 87 de la Constitución Política del Estado, dentro de los diez días siguientes el gobernador del Estado formulará una terna y la enviará a la consideración de la Legislatura. Esta a su vez, en base alterna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de los diez días.

En el caso de que el Gobernador no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, la Legislatura tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción primera del propio artículo 87. En síntesis los tiempos corren y son contados entre 30 y 40 días los que Zacatecas tendría un Fiscal Interino.

Por esa razón, cuando se habla de posibles sustitutos y se perfilan nombres, bien podrían ser los interinos que conduzcan la institución en ese lapso de tiempo, porque todos aquellos que sientan tener las condiciones de poder competir por el cargo, seguramente se inscribirán a participar. Por lo pronto, Juan Carlos Valdivia y Cristian Camacho, ya velan armas para estar atentos a un llamado.

Aprovecha el Fiscal ausencia del gobernador para renunciar

Alegando su “autonomía” al frente de la institución, el Fiscal Francisco Murillo Ruiseco aprovechó que el gobernador del estado, estuvo un tiempo incomunicado en el puerto de Acapulco, a causa del huracán Otis, para anunciar su retirada al frente de la institución, en un hecho que no cubrió el procedimiento legal.

Aunque a algunos no sorprende la renuncia, ésta se presenta en un momento poco esperado, debido a que justo negociaba con el secretario de finanzas el presupuesto del siguiente año, pero lo que ya estaba pactado, era el monto del finiquito del titular de la Fiscalía General de Justicia, que si no se le hace poco, regresará a su plaza como docente en la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.

Algunos de los que sabían que en septiembre pasado, justo en el clímax de la manifestación que paralizó la Fiscalía casi durante un mes, intentó renunciar, pero el gobernador David Monreal Ávila le pidió que no se fuera y que apoyará a las instituciones para generar estabilidad, pero lo único cierto, es que el primero que supo de la separación el miércoles, fue el Auditor Superior del estado Raúl Brito Berumen, quien seguramente alertó de la situación y generó que se adelantara el anuncio por medios no oficiales, tanto que hasta hoy, los diputados, únicos facultados para conocerla dimisión en forma oficial, no lo saben, y el gobernador, viajando de Acapulco a Zacatecas.

Lista la convocatoria de MORENA para Senadores y Diputados Federales

Este viernes se publica la convocatoria de MORENA y aliados para el proceso de selección de candidatos a Senadores y Diputados Federales, y quienes aspiren a ser los representantes en Zacatecas, deben hacer su solicitud de registro entre el primero y el tres de noviembre.

Esto significa que los funcionarios que van a renunciar se irán entre hoy y el lunes próximo, para que el martes preparen sus documentos y acudan al partido. Así que todas las especulaciones llegan a su fin este fin de semana y los que van a renunciar al gobierno se tendrán que ir ya.

La primera gran corrida de funcionarios será entre hoy y el lunes, por lo que ya comienzan los golpeteos entre grupos, no solo para lograr las candidaturas, sino para buscar ser quienes se queden con los espacios que quedarían libres por los aspirantes que se marchan.

Runrunazos

Mucho trabajo tendrán los que tejen los hilos de la política zacatecana, especialmente en MORENA, ya que el miércoles comienzan los registros de los aspirantes a la senadurías y diputaciones federales. No se sabe que va a pasar con Ricardo Monreal, Carlos Puente, Jorge Álvarez Máynez y Miguel Alonso, ya que con los registros abiertos en el partido guinda también se aceleran las definiciones de los partidos de oposición. Vienen muchos movimientos en la política local.