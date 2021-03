El Runrún: Chocan Geovanna y El Waca Guzmán

Se le atravesó en el camino. El exrector de la UAZ, Antonio Guzmán, alias El Waca, representa un freno a los intereses de la senadora Geovanna Bañuelos. La de Monte Escobedo exigía (y lo sigue haciendo) el segundo espacio de diputaciones pluris del PT, en el que ya está anotado El Waca. Bañuelos pretendía conseguir ese lugar para blindar a su amigo Xerardo Ramírez, quien va de candidato en el distrito local 1. Eso daba la posibilidad de que la senadora se quedara con dos diputaciones: si Xerardo llegara a ganar, le dejaría le dejaría la de representación proporcional a su suplente Carlos Corona, pareja de Geovanna. Pero en el PT no se los permitieron. Ana Luisa del Muro va en la 1, Guzmán en la 2 y esas pluris ya no se van a mover, aunque Geovanna ya se habría quejado con el líder nacional del PT, Beto Anaya. Esas pugnas generaron más indignación en Morena y el D21 que en el propio PT. Todos saben que la relación entre la senadora y el candidato a la gubernatura David Monreal no anda bien. Para los monrealistas, el espacio para Guzmán Fernández, que además contenderá en el distrito local 3, era un asunto ya acordado.

La revancha

Más en el PRI que en otros partidos, se promete una participación representativa de migrantes en el proceso de votación, que hasta ahora ha sido muy pobre. En 2016 el voto desde el extranjero fue un brutal fracaso para Virgilio Rivera y el IEEZ. Ese año unos 31 mil 500 zacatecanos en Estados Unidos estaban registrados en el padrón de Relaciones Exteriores, de estos 357 se apuntaron para votar, pero al final solo lo hicieron 80. Aunque luego, en las elecciones presidenciales del 2018 votaron 2 mil 17 zacatecanos radicados en el extranjero y aun así se consideró una cifra baja. Este año será la revancha y una oportunidad en el IEEZ de evitar otro fracaso.

No lo conocen

No fue tan bien recibido por algunos el nombramiento de Pedro Valdez como titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante. “¿Quién es ese? No lo conozco”, dijeron algunos líderes migrantes como Emigdio Robles, de la Federación de Clubes del Norte de California. Pero en el gabinete sí conocen muy bien a Pedro. Como funcionario, no encajó en “los ideales” de Lupita López Marchan, quien promovió su salida de la Seduvot; luego Roberto Luévano lo rescató en la Sedesol y ahora entra por la puerta grande de la Sezami. De los amigos y excompañeros de Valdez hay uno que se destaca por haberlo apadrinado y que incluso le atribuyen una recomendación para que llegara al puesto. Se trata de su mentor Ismael Solís.

Reunión de búnker

Hoy está prevista una reunión entre el candidato a gobernador de Morena, David Monreal, y dos cabecillas que ya tendrían funciones de coordinadores: el senador Eduardo Ramírez y Enrique Laviada. Afinarán detalles para comenzar las campañas el 4 de abril y, supuestamente, también abordarán temas “poselectorales”. Hay versiones en el D21 de que Laviada, como lo hizo Verónica Díaz para integrarse a Gobierno Federal, pediría licencia o renuncia a su curul en el Congreso local, si es que llega por la vía plurinominal. Y si gana el proyecto de David para que asuma un puesto en el gobierno.

Batean al Patas

La atleta Ilse Guerrero logró su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, luego de una competición en Eslovaquia en la que hizo menos de hora y media en la prueba de 20 kilómetros. La zacatecana ha querido deslindar de sus logros al Incufidez que maneja Adolfo Márquez El Patas y al PRI y sus candidatos. Dice que los únicos que la han apoyado son el equipo de Julio César Chávez Padilla y el alcalde interino de Guadalupe, César González. Por eso, pidió que nadie más se cuelgue medallas en “algo que despreciaron”.

Runrunazos

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, ya puso el grito en el cielo por las nuevas reglas que impuso el INE, y que limitan la “sobrerrepresentación” y que Morena agandalle espacios de más. Las nuevas reglas establecen que se tomará en cuenta la militancia de los candidatos, independientemente de que sean postulados por otros partidos, para que así no se inflen las bancadas con diputados “cachirules”. Eso ya no les gustó a los de la 4T y ya hasta acusan al INE de “estar coludido” con el PRIAN. * Luego del susto por un percance en carretera, Miguel Torres se prepara para apoyar los batallones de la alianza Va por Zacatecas. Uno de los que recibirá más apoyo del villanovense será Heladio Verver en la capital. * El priísta Juan Carlos Pérez, quien quedó eliminado de la terna en la capital, rechazó la propuesta de MC para ser candidato a la alcaldía. Los del partido naranja registraron su planilla con Marisela Arteaga.